باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده- حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه بعداز توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات گفت: ارائه آمار غلط، گزارشات دروغ، پیش بینی‌های مخرب ایجاد نگرانی، خلق فضای ترس و دلهره، سیاه‌نمایی برای القای یأس و ناامیدی از آینده

شگرد غول رسانه‌ای استکبار علیه جمهوری اسلامی است.

وی افزود: طاغوت ها در طول تاریخ همیشه از غول رسانه ای خود برای تخریب حقیقت استفاده نموده است و دروغ پراکنی های معاویه علیه امیر مؤمنان بارزترین آنهاست که ۷٠ هزار منبر را رسانه‌ پر قدرت بر عليه اميرالمؤمنين بسيج نموده و تبلیغ نمودند که علی ابن ابی طالب بی نماز است و صدها دروغ دیگر، ببینيد تأثير مي‌گذارد. ۱٠ بار بگويند ۱٠٠ بار بگويند ۱٠٠٠ بار كه بگويند. اینها اثر دارد. بطوریکه وقتی مردم شام شنیدند علی ابن ابی طالب درمحراب نماز به شهادت رسیده است، گفتند مگر علی نماز هم می خواند تا در محراب به شهادت برسد. این نوع دروغ پراکنی شگرد همیشگی استکبار برعلیه حقیقت است و امروز استکبار جهانی از همین شگرد علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میکند.

قاسم خانی در ادامه به موضوع افزایش قیمتها اشاره کردوگفت: علیرغم اینکه این روزها دولت زحمات زیادی را تحمل می‌کند و به فرموده مقام معظم ‌رهبری: دولت کارهای خوبی را شروع کرده است، مثل: تلاش برای مدیریت و کاهش مصرف بنزین و پایان بخشی به چند میلیارد دلار واردات آن، اقدامات گسترده برای تولید و پایان ناترازی برق، تمرکز برای رفع مشکلات آموزش و پرورش مخصوصا در مناطق محروم، سرعت دادن به ساخت وتجهیز مدارس، استمرار کالابرگ برای دهک های پایین‌تر اقتصادی علاوه بر یارانه، قطع یارانه بی نیازان، مهار گازهای مشعل به نفع ثروت ملی، نزدن کلنگ رسانه‌ای صرف.اما متاسفانه دولت یک ضعف اساسی دارد و آن هم عدم اقتدار در بازار و برخورد با بی‌ انضباطی‌ ها و مشکلاتی است که از تولید تا توزیع وجود دارد و معیشت مردم را تهدید می‌کند و آسیب می‌زند.

وی اضافه نمود: با توجه به اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و دشمن که از راه جنگ نظامی به خواسته‌هایش نرسیده فلذا با تشدید تهاجم اقتصادی درصدد ناراضی سازی مردم و قرار دادن مردم در برابر حاکمیت و کار دشمن نیز هجوم همه جانبه اقتصادی است.

امام جمعه خوی گفت: دولت و مجلس و قوه قضائیه باید به صورت جهادی مسئله گرانی را حداقل در کالاهای اساسی و ضروری ریشه یابی و حل کنند چون مردم ما در مبارزه با قدرت‌های اهریمنی کم نگذاشته‌اند و بخاطر عزت کشور با هر کمبودی ساخته‌اند باید در برابر عظمت این ملت خضوع کرد. حضرت امام(ره) فرمودند: ملت ما نظیر ندارد. کشور ما با این وسعت، با منابع مالی و ارزی فراوان و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه است. ایران با منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، از بسیاری کشورهای هم‌تراز خود توانمندتر است. به نظر می‌رسد مشکل اصلی بهره‌برداری ناکارآمد از این ظرفیت‌هاست پس باید با درایت مسئولین و استقامت و صبر مردم و عمل به اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف در غذا و حاملهای انرژی از این مشکل نیز عبور کنیم.

قاسم خانی دوشنبه، ۱ دی، ۱ رجب، ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سال (۵۷ هـ ق) را تبریک و چهارشنبه ۳ دی، ۳ رجب، شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام در سال ( ۲۵۴ هـ ق) را تسلیت عرض نمود و گفت: به همین مناسبت عزاداری خیابانی از مرکز شهربه سمت بقعه شیخ نوایی برگزار خواهد شد و عزیزان کما فی السابق جهت تعظیم شعائر پر شور شرکت کنند.

امام جمعه خوی در پیام مذهبی خطبه های نماز جمعه گفت: در قرآن سه دشمن در مقابل ذکرالله ( یاد خدا) بیان شده است: شیطان، زندگی غافلانه در رفاه و افراط در دوست داشتن مال و فرزندان است.