باشگاه خبرنگاران جوان، مژگان سنجری - با ادامه بارشهای روزهای پایانی پاییز در ارتفاعات جنوب کرمان، رودخانه هلیلرود بار دیگر جان گرفته و با طغیان پرشکوه خود، چشماندازی تماشایی را در شهرستان جیرفت رقم زده است.
بارشهای اخیر که از روزهای گذشته در منطقه جنوب کرمان آغاز شده، باعث افزایش حجم روانآبها و پرآب شدن مسیر اصلی هلیلرود شده است؛ رودخانهای که بسیاری از اهالی، آن را نماد زندگی و برکت در این دشت پهناور میدانند.
تمامی کشاورزان و اهالی روستاهای اطراف هلیل رود از این نعمت الهی بسیار خوشحالند، قطعا خروش هلیلرود کمک زیادی به کشاورزان خواهد کرد و جان بخشی هلیل رود امید به زندگی را در جنوب کرمان بیشتر میکند.
از همه مردم و اهالی روستاهای اطراف هلیل رود و سایر رودخانهها خواهشمندیم از نزدیک شدن به مسیر رود جدا خودداری کنندهلیلرود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمیگرداند.
این روزها، هلیل رود نماد دوباره زنده شدن طبیعت در دل جنوب کرمان است؛ رودی که پس از سالها خشکی، با هر موج خود، امید و حیات را به دشت جیرفت بازمیگرداند.