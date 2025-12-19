این روزها، هلیل رود نماد دوباره زنده شدن طبیعت در دل جنوب کرمان است؛ رودی که پس از سال‌ها خشکی، با هر موج خود، امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مژگان سنجری - با ادامه بارش‌های روز‌های پایانی پاییز در ارتفاعات جنوب کرمان، رودخانه هلیل‌رود بار دیگر جان گرفته و با طغیان پرشکوه خود، چشم‌اندازی تماشایی را در شهرستان جیرفت رقم زده است.

بارش‌های اخیر که از روز‌های گذشته در منطقه جنوب کرمان آغاز شده، باعث افزایش حجم روان‌آب‌ها و پرآب شدن مسیر اصلی هلیل‌رود شده است؛ رودخانه‌ای که بسیاری از اهالی، آن را نماد زندگی و برکت در این دشت پهناور می‌دانند.

تمامی کشاورزان و اهالی روستا‌های اطراف هلیل رود از این نعمت الهی بسیار خوشحالند، قطعا خروش هلیل‌رود کمک زیادی به کشاورزان خواهد کرد و جان بخشی هلیل رود امید به زندگی را در جنوب کرمان بیشتر میکند.

از همه مردم و اهالی روستا‌های اطراف هلیل رود و سایر رودخانه‌ها خواهشمندیم از نزدیک شدن به مسیر رود جدا خودداری کنندهلیل‌رود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند.

برچسب ها: باران ، سیل
