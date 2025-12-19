باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز، در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: انسان باتقوا کسی است که چشم و گوش خود را از امور حرام و بیهوده حفظ کرده و در مسیر کسب دانش سودمند گام بردارد. ایشان توضیح دادند که «علم نافع» شامل دانش‌های دینی و دنیوی است؛ دانشی که هم به بهبود زندگی فرد و جامعه کمک می‌کند و هم انسان را برای آخرت آماده می‌سازد.

او با یادآوری پیشینه درخشان پزشکی شیراز از دوران ابن‌سینا تاکنون، علم پزشکی و علوم کاربردی را نمونه‌ای روشن از علم نافع دانست؛ دانشی که نه تنها برای فرد، بلکه برای جامعه و حتی جهانیان سودمند است.

آیت‌الله دژکام تأکید کرد: دستیابی به فناوری‌های نوین، از جمله پیشرفت‌های هسته‌ای، زمانی ارزشمند خواهد بود که همراه با دین و اخلاق باشد؛ در غیر این صورت می‌تواند به زیان انسان‌ها منجر شود. ایشان افزود: علم بدون دین، مخرب است؛ همان‌گونه که دانش هسته‌ای بدون خداپرستی و اخلاق، به جنگ و ویرانی انجامیده است؛ بنابراین انسان باتقوا باید علم نافع را بیاموزد تا دنیا و آخرت خود و جامعه را آباد سازد.

امام جمعه شیراز در پایان خطبه نخست، با دعا برای بهره‌مندی همگان از علم نافع و تأکید بر پرهیزکاری و خداپرستی، خطاب به نمازگزاران گفت: علم نافع دانشی است که به بشر یاری می‌رساند تا دنیا و آخرت خود و امت اسلامی را آباد کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ضمن توصیه به تقوا و رعایت قوانین شرعی و قانونی، خاطرنشان کرد: راه سعادت انسان در پرهیز از گناه و عمل به تقواست و مدیران نیز باید شرایط سوءاستفاده را محدود کنند.

او با اشاره به بارش‌های اخیر و ضرورت شکرگزاری خداوند، یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله حائری را گرامی داشت و از نهاد‌های مسئول خواست در حوزه علوم انسانی و اعطای جایزه «محی‌الدین» برای ترویج علم نافع در شیراز تلاش کنند. آیت‌الله دژکام این جایزه را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد اهداف دینی و علمی استان دانست.

ایشان همچنین با اشاره به فعالیت مدارس علمیه و نقش بانوان در گسترش تعلیم و تربیت دینی، تأکید کرد: شیراز با عنوان «سومین حرم اهل بیت» ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رشد مذهبی و دینی مردم دارد.

امام جمعه شیراز به میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی اشاره کرد و خطاب به مسیحیان جهان گفت: پیروی حقیقی از حضرت عیسی (ع) یعنی عمل به پیام صلح، انسان‌دوستی و اخلاق او. مسلمانان نیز به آموزه‌های همه پیامبران، از جمله حضرت عیسی و پیامبر خاتم (ص)، پایبندند و انتظار دارند پیروان دیگر انبیا نیز ارزش‌های اخلاقی و انسانی را رعایت کنند.

آیت‌الله دژکام در پایان تصریح کرد: پیروی از علم نافع و آموزه‌های پیامبران، کلید آبادانی دنیا و آخرت است و همه مردم و مسئولان باید در این مسیر گام بردارند.