امام جمعه قم نزولات آسمانی را ثمره دعا و اقامه نماز باران دانست و بر شکرگزاری جامعه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که در مصلای قدس با حضور امت خداجوی قم اقامه شد،  با اشاره به حلول ماه رجب، این ماه را فرصتی استثنایی برای دعا، توسل و بازنگری در مسیر زندگی به‌ویژه برای جوانان عنوان کرد و آن را زمینه‌ساز ورود معنوی به ماه مبارک رمضان دانست.

او با اشاره به تقارن آغاز ماه رجب با میلاد امام محمد باقر علیه‌السلام، سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام را در سه مرحله تاریخی تشریح کرد و گفت: مرحله نخست، صیانت از اسلام ناب و مقابله با انحرافات؛ دوم، تبیین و گسترش معارف اسلامی از عصر امام باقر تا امام رضا علیهم‌السلام؛ و سوم، آماده‌سازی جامعه شیعی برای تحقق حکومت اسلامی است.

امام جمعه قم با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جهاد تبیین، گفت: بازخوانی صحیح سبک زندگی ائمه اطهار علیهم‌السلام از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه است.

او همچنین به شرایط دوران امام هادی علیه‌السلام اشاره کرد و نقش ایشان در ساماندهی شبکه ارتباطی شیعیان و حفظ پیوند اعتقادی آنان در تبعید سامرا را برجسته توصیف کرد.

آیت‌الله سعیدی در ادامه با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای گسترده دشمنان، تأکید کرد: حجاب، عفاف و هویت دینی و ملی کشور هدف اصلی این هجمه‌هاست و مقابله صرفاً دفاعی کافی نیست؛ بلکه باید با کنش فعال رسانه‌ای دشمن را از ادامه تهاجم ناامید کرد.

او با بیان اینکه  بارش‌های پر برکت یادآور تأثیر دعا، ارتباط معنوی با خداوند و اقامه نماز باران است، یادآور شد: دعا و ارتباط معنوی با خداوند در این نزولات آسمانی نقش‌آفرین است و جامعه باید نسبت به این نعمت شکرگزار باشد. 

 امام جمعه قم همچنین به دغدغه‌های معیشتی مردم پرداخت و با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب و تلاش‌های دولت، خاطرنشان کرد: اقتصاد و معیشت باید در کانون برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد و نباید از آن غفلت شود.

باسلام به راستی که تمامی نعمات آسمانی وغیره ریشه در دعا و اعمال درست انسانهای خوب وبنده های درستکار دارد. و افراد گناهکار باید توبه کنند و به خدا نزدیکتر شوند. وخدا در همین نزدیک است. مهربان باشیم و شکر گزار پرودگار جهانیان خداوند کریم و مهربان.
