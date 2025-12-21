کارشناس کشاورزی از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت انار و ۵۰ درصدی هندوانه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: بررسی ها نشان می دهد که قیمت انار ناشی از قطعی برق و کمبود منابع آبی و شرایط اقلیمی  نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وی قیمت هرکیلو انار را ۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان، هندوانه ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان، خرمالو ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان، ازگیل ۵۰‌تا ۷۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ تا ۱۳۰هزارتومان، موز پاکستان ۸۰ هزارتومان، خیار ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۴۰ تا ۵۵ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، لیموشیرین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، نارنگی پیچ ۸۰ هزارتومان، نارنگی ساری ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، توت فرنگی ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

دارایی نژاد ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که قیمت میوه تا شب یلدا تغییری ندارد چراکه افزایش قیمت در خصوص میوه های انار و هندوانه به ۲ قلم اصلی شب یلدا نسبت به سال قبل صورت گرفته به طوریکه انار ۱۰۰ درصد و هندوانه ۵۰ درصد افزایش قیمت  داشتند و بعد از شب یلدا، تقاضایی در بازار وجود ندارد که این امر منجر به کاهش قیمت خواهد شد.

کارشناس کشاورزی از توزیع روزانه ۲۲ هزارتن میوه و صیفی در آستانه شب یلدا خبر داد‌.

ضرورت بهینه‌سازی شبکه فرسوده برق استان تهران/ میزان فرسودگی چقدر است؟+ فیلم