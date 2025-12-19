به گفته کارشناس هواشناسی استان کرمان طی ۲۴ ساعت گذشته استان کرمان شاهد بارندگی‌های قابل توجهی بوده است به طوریکه گردنه سربیژن ۱۰۰ سانتی متر برف را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- امین دریافر گفت:بر اساس داده‌های هواشناسی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ آذر ۱۴۰۴، استان کرمان شاهد بارندگی‌های قابل توجهی بوده است که بیشترین میزان بارش برف به گردنه سربیژن، ساردوییه جیرفت، لاله زار و رابر بوده است.

وی افزود:در تمام شهر‌های شمالی و جنوبی استان بارش برف و با ران را داشته‌ایم که بیشترین میزان بارندگی به شهر‌های جنوبی کرمان اختصاص یافته است.

میزان بارندگی‌ها در شهرستان‌های شمالی و جنوبی جیرفت: ۱۵۲.۱، میانده جیرفت: ۱۲۴.۰، کهنوج: ۱۰۴.۶، بافت: ۷۹.۷، ۱ سانتیمتر برف، سیرجان: ۶۵.۱، لاله زار: ۶۰.۰، ۲۵ سانتیمتر برف، بم: ۵۵.۸، رفسنجان: ۴۳.۰، ۶ سانتیمتر برف، شهربابک: ۳۷.۲، کرمان: ۳۲.۱، زرند: ۲۵.۹، راور: ۲۱.۴، انار: ۱۹.۵، شهداد: ۹.۱، جبالبارز: ۱۶۴.۴، رودبار: ۹۶.۸، قلعه گنج: ۷۸.۲، رابر: ۷۰.۶، زهکلوت: ۴۴.۰، ریگان: ۳۹.۴، دانشگاه باهنر کرمان: ۳۷.۰، بردسیر: ۲۹.۸، فهرج: ۲۹.۸، ماهان: ۲۹.۲، کوهبنان: ۲۷.۶، گلباف: ۲۵.۸

همچنین ایستگاه‌های بارانسنجی:

فاریاب کهنوج: ۱۸۶.۴، عنبرآباد:،۱۶۴.۰دوساری جیرفت: ۱۵۲.۰، دهبکری بم: ۱۴۴.۰، هیشین جیرفت: ۱۳۸.۰، جنگل بویه سیرجان: ۱۳۴.۸، مردهک جیرفت: ۱۳۱.۵

کلاکی دلفارد: ۱۳۱.۰، جهادآباد جیرفت: ۱۲۱.۰

منوجان: ۱۱۸.۰، چاه چغوک سیرجان: ۱۱۳.۵، بهادرآباد کهنوج: ۱۱۳.۰، باغ خوش سیرجان: ۱۰۶.۰، ۱۰ سانتیمتر برف، دهکهان کهنوج: ۱۰۴.۷، انجیرک بم: ۱۰۴.۰، ابراهیم آباد، دشتبرد بافت: ۱۰۳.۵، دریجان بم: ۱۰۲.۰، دولت آباد ارزوییه: ۱۰۰.۵، اسلام آباد، کهنوج: ۹۷.۰، رابر: ۹۶.۵، ۱۵ سانتیمتر برف، ارزوییه شاهماران: ۹۴.۵، بلورد: ۹۴.۰، گوغر: ۹۳.۵، امیرآباد صوغان بافت: ۹۳.۰

پاقلعه شهربابک: ۹۳.۰، ۱۰ سانتیمتر برف، توتوییه سیرجان: ۸۹.۰، میج بم: ۸۸.۰

اُسطور سیرجان: ۸۴.۵، قنات مروان بافت: ۸۳.۵، ۴ سانتیمتر برف، کیسکان بافت: ۸۳.۰، قلعه عسکر بردسیر: ۸۳.۰، ۵ سانتیمتر برف، قطاربنه سیرجان: ۸۰.۰

بیدکردوییه بافت: ۷۷.۲، زیدآباد سیرجان: ۷۷.۰، مانی رفسنجان: ۷۲.۰، ۵ سانتیمتر برف، سعادت آباد (هماشهر): ۷۱.۰ خاتون آباد شهربابک: ۶۹.۵، ریسه شهربابک: ۶۹.۰، طرز بم::۶۷.۰، سیدمرتضی رابر: ۶۵.۰، ساردوییه جیرفت: ۶۴.۰، ۵۰ سانتیمتر برف، پاریز سیرجان: ۶۳.۵، دهسرد بافت: ۶۳.۰ صادق آباد نوق: ۶۲.۰، دارزین بم: ۵۹.۰

راویز رفسنجان: ۵۸.۰، ۱۲ سانتیمتر برف، هشون بافت: ۵۷.۰، جمیل آباد بافت: ۵۷.۰، نوکهن سیرجان: ۵۳.۰، باب زیتون بردسیر: ۵۲.۰ استبرق شهربابک: ۵۱.۵، راین: ۵۱.۵، ۱۰ سانتیمتر برف، تاج آباد بردسیر: ۵۱.۰

استخروییه کرمان: ۵۰.۰، بُندر والی آباد کرمان: ۴۹.۰، کوهپایه کرمان: ۴۷.۰

نارپ بردسیر: ۴۵.۰، پشته شیران کرمان: ۴۵.۰، پامزار بردسیر: ۴۳.۰، شعبجره زرند: ۴۳.۰، سرآسیاب کرمان: ۴۳.۰، جوپار: ۴۳.۰، سیه بنوییه بافت: ۴۲.۰، قریت العرب (گلزار): ۴۱.۹، داوران رفسنجان: ۴۱.۰، ۴ سانتیمتر برف، یزدان آباد زرند: ۴۱.۰، خانوک: ۴۰.۵، نگار: ۴۰.۰، برج اکرم بم: ۴۰.۰، کشکوییه: ۳۹.۵، هجدک راور: ۳۸.۷، ۳ سانتیمتر برف تیکدر: ۳۸.۵ سعدی: ۳۸.۲، احمدآباد رفسنجان: ۳۷.۰، پارک مطهری کرمان: ۳۶.۰، فیض آباد راور: ۳۴.۰، ۱۰ سانتیمتر برف، لطف آباد نوق: ۳۴.۰، کمسرخ شهربابک: ۳۳.۵، ۸ سانتیمتر برف، جِوَزم شهربابک: ۳۲.۷، ۱۴.۵ سانتیمتر برف، هجین بردسیر: ۳۲.۰، سربیژن جیرفت: ۳۲.۰، ۱۰۰ سانتیمتر برف، کاظم اباد کرمان: ۳۲.۰، علی آباد رفسنجان: ۳۱.۵

دهوییه رفسنجان: ۳۰.۰، بیدستان خبر، شهربابک: ۲۹.۰، ۴.۵ سانتیمتر برف، کبوترخان: ۲۹.۰، زنگی آباد: ۲۸.۰، سکنج: ۲۷.۳، گلباف: ۲۶.۰، بی بی حیات: ۲۵.۰

حسین آباددبادیز زرند: ۲۵.۰، بیاض، رفسنجان: ۲۳.۹

طاشک راور: ۱۶.۷، ۵ سانتیمتر برف

دهج شهربابک: ۱۶.۲_ ۱۳.۰ میزان بارش برف و باران داشته‌اند.

دریافر افزود:امروز عصر از میزان بارندگی‌ها کاسته می‌شوداما ناپایداری‌های جوی تا روز یکشنبه در سطح استان به صورت افزایش ابر و بارش باران است.

هفته‌ی پیش رو بسیار سرد است.

بعد از چندین سال خشکسالی و کمبود باران و برف، این بارش‌ها می‌تواند موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.

