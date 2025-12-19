باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- امین دریافر گفت:بر اساس داده‌های هواشناسی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ آذر ۱۴۰۴، استان کرمان شاهد بارندگی‌های قابل توجهی بوده است که بیشترین میزان بارش برف به گردنه سربیژن، ساردوییه جیرفت، لاله زار و رابر بوده است.

وی افزود:در تمام شهر‌های شمالی و جنوبی استان بارش برف و با ران را داشته‌ایم که بیشترین میزان بارندگی به شهر‌های جنوبی کرمان اختصاص یافته است.

میزان بارندگی‌ها در شهرستان‌های شمالی و جنوبی جیرفت: ۱۵۲.۱، میانده جیرفت: ۱۲۴.۰، کهنوج: ۱۰۴.۶، بافت: ۷۹.۷، ۱ سانتیمتر برف، سیرجان: ۶۵.۱، لاله زار: ۶۰.۰، ۲۵ سانتیمتر برف، بم: ۵۵.۸، رفسنجان: ۴۳.۰، ۶ سانتیمتر برف، شهربابک: ۳۷.۲، کرمان: ۳۲.۱، زرند: ۲۵.۹، راور: ۲۱.۴، انار: ۱۹.۵، شهداد: ۹.۱، جبالبارز: ۱۶۴.۴، رودبار: ۹۶.۸، قلعه گنج: ۷۸.۲، رابر: ۷۰.۶، زهکلوت: ۴۴.۰، ریگان: ۳۹.۴، دانشگاه باهنر کرمان: ۳۷.۰، بردسیر: ۲۹.۸، فهرج: ۲۹.۸، ماهان: ۲۹.۲، کوهبنان: ۲۷.۶، گلباف: ۲۵.۸

همچنین ایستگاه‌های بارانسنجی:

فاریاب کهنوج: ۱۸۶.۴، عنبرآباد:،۱۶۴.۰دوساری جیرفت: ۱۵۲.۰، دهبکری بم: ۱۴۴.۰، هیشین جیرفت: ۱۳۸.۰، جنگل بویه سیرجان: ۱۳۴.۸، مردهک جیرفت: ۱۳۱.۵

کلاکی دلفارد: ۱۳۱.۰، جهادآباد جیرفت: ۱۲۱.۰

منوجان: ۱۱۸.۰، چاه چغوک سیرجان: ۱۱۳.۵، بهادرآباد کهنوج: ۱۱۳.۰، باغ خوش سیرجان: ۱۰۶.۰، ۱۰ سانتیمتر برف، دهکهان کهنوج: ۱۰۴.۷، انجیرک بم: ۱۰۴.۰، ابراهیم آباد، دشتبرد بافت: ۱۰۳.۵، دریجان بم: ۱۰۲.۰، دولت آباد ارزوییه: ۱۰۰.۵، اسلام آباد، کهنوج: ۹۷.۰، رابر: ۹۶.۵، ۱۵ سانتیمتر برف، ارزوییه شاهماران: ۹۴.۵، بلورد: ۹۴.۰، گوغر: ۹۳.۵، امیرآباد صوغان بافت: ۹۳.۰

پاقلعه شهربابک: ۹۳.۰، ۱۰ سانتیمتر برف، توتوییه سیرجان: ۸۹.۰، میج بم: ۸۸.۰

اُسطور سیرجان: ۸۴.۵، قنات مروان بافت: ۸۳.۵، ۴ سانتیمتر برف، کیسکان بافت: ۸۳.۰، قلعه عسکر بردسیر: ۸۳.۰، ۵ سانتیمتر برف، قطاربنه سیرجان: ۸۰.۰

بیدکردوییه بافت: ۷۷.۲، زیدآباد سیرجان: ۷۷.۰، مانی رفسنجان: ۷۲.۰، ۵ سانتیمتر برف، سعادت آباد (هماشهر): ۷۱.۰ خاتون آباد شهربابک: ۶۹.۵، ریسه شهربابک: ۶۹.۰، طرز بم::۶۷.۰، سیدمرتضی رابر: ۶۵.۰، ساردوییه جیرفت: ۶۴.۰، ۵۰ سانتیمتر برف، پاریز سیرجان: ۶۳.۵، دهسرد بافت: ۶۳.۰ صادق آباد نوق: ۶۲.۰، دارزین بم: ۵۹.۰

راویز رفسنجان: ۵۸.۰، ۱۲ سانتیمتر برف، هشون بافت: ۵۷.۰، جمیل آباد بافت: ۵۷.۰، نوکهن سیرجان: ۵۳.۰، باب زیتون بردسیر: ۵۲.۰ استبرق شهربابک: ۵۱.۵، راین: ۵۱.۵، ۱۰ سانتیمتر برف، تاج آباد بردسیر: ۵۱.۰

استخروییه کرمان: ۵۰.۰، بُندر والی آباد کرمان: ۴۹.۰، کوهپایه کرمان: ۴۷.۰

نارپ بردسیر: ۴۵.۰، پشته شیران کرمان: ۴۵.۰، پامزار بردسیر: ۴۳.۰، شعبجره زرند: ۴۳.۰، سرآسیاب کرمان: ۴۳.۰، جوپار: ۴۳.۰، سیه بنوییه بافت: ۴۲.۰، قریت العرب (گلزار): ۴۱.۹، داوران رفسنجان: ۴۱.۰، ۴ سانتیمتر برف، یزدان آباد زرند: ۴۱.۰، خانوک: ۴۰.۵، نگار: ۴۰.۰، برج اکرم بم: ۴۰.۰، کشکوییه: ۳۹.۵، هجدک راور: ۳۸.۷، ۳ سانتیمتر برف تیکدر: ۳۸.۵ سعدی: ۳۸.۲، احمدآباد رفسنجان: ۳۷.۰، پارک مطهری کرمان: ۳۶.۰، فیض آباد راور: ۳۴.۰، ۱۰ سانتیمتر برف، لطف آباد نوق: ۳۴.۰، کمسرخ شهربابک: ۳۳.۵، ۸ سانتیمتر برف، جِوَزم شهربابک: ۳۲.۷، ۱۴.۵ سانتیمتر برف، هجین بردسیر: ۳۲.۰، سربیژن جیرفت: ۳۲.۰، ۱۰۰ سانتیمتر برف، کاظم اباد کرمان: ۳۲.۰، علی آباد رفسنجان: ۳۱.۵

دهوییه رفسنجان: ۳۰.۰، بیدستان خبر، شهربابک: ۲۹.۰، ۴.۵ سانتیمتر برف، کبوترخان: ۲۹.۰، زنگی آباد: ۲۸.۰، سکنج: ۲۷.۳، گلباف: ۲۶.۰، بی بی حیات: ۲۵.۰

حسین آباددبادیز زرند: ۲۵.۰، بیاض، رفسنجان: ۲۳.۹

طاشک راور: ۱۶.۷، ۵ سانتیمتر برف

دهج شهربابک: ۱۶.۲_ ۱۳.۰ میزان بارش برف و باران داشته‌اند.

دریافر افزود:امروز عصر از میزان بارندگی‌ها کاسته می‌شوداما ناپایداری‌های جوی تا روز یکشنبه در سطح استان به صورت افزایش ابر و بارش باران است.

هفته‌ی پیش رو بسیار سرد است.

بعد از چندین سال خشکسالی و کمبود باران و برف، این بارش‌ها می‌تواند موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.