مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد

روابط عمومی فرمانداری دلگان، در پی تداوم ناپایداری شرایط جوی، طغیان رودخانه‌های محلی و انسداد مسیر‌های مواصلاتی در شهرستان دلگان، تمامی مدارس این شهرستان فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عبدالغفور حسینی، رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان، با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به احتمال بروز مخاطرات جدی و به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، این تصمیم بنا به مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان اتخاذ شده است.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی، در نوبت‌های صبح و عصر، به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد‌های غیرضروری خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از مراجع رسمی شهرستان پیگیری کنند.

فرمانداری دلگان

