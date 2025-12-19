هشدار مدیریت بحران دلگان درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع سیلاب

باشگاه خبرنگاران جوان _ عبدالغفور حسینی با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، شدت بارندگی‌ها از ساعات عصر امروز در شهرستان دلگان افزایش یافته و این وضعیت تا پایان شب ادامه خواهد داشت. به گفته وی، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و سیل‌آسا در برخی نقاط شهرستان وجود دارد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان با بیان اینکه شدت بارندگی‌ها می‌تواند منجر به جاری شدن روان‌آب‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها شود، تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان بروز خسارات مالی و جانی برای شهروندان وجود دارد و ضروری است مردم از نزدیک شدن به بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر جداً خودداری کنند.

حسینی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: تمامی نیرو‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی در دستور کار است.

وی در پایان از شهروندان خواست اخبار و هشدار‌های رسمی را صرفاً از طریق مراجع معتبر دنبال کرده و همکاری لازم را با نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های مسئول داشته باشند.