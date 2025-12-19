رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان، با صدور هشدار نسبت به تشدید بارندگی‌ها در این شهرستان، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از تردد‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های مواصلاتی و مناطق پرخطر خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ عبدالغفور حسینی  با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، شدت بارندگی‌ها از ساعات عصر امروز در شهرستان دلگان افزایش یافته و این وضعیت تا پایان شب ادامه خواهد داشت. به گفته وی، احتمال وقوع بارش‌های رگباری و سیل‌آسا در برخی نقاط شهرستان وجود دارد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دلگان با بیان اینکه شدت بارندگی‌ها می‌تواند منجر به جاری شدن روان‌آب‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها شود، تصریح کرد: در چنین شرایطی امکان بروز خسارات مالی و جانی برای شهروندان وجود دارد و ضروری است مردم از نزدیک شدن به بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر جداً خودداری کنند.

 

حسینی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: تمامی نیرو‌های امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی در دستور کار است.

 

وی در پایان از شهروندان خواست اخبار و هشدار‌های رسمی را صرفاً از طریق مراجع معتبر دنبال کرده و همکاری لازم را با نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های مسئول داشته باشند.

برچسب ها: مدیریت بحران ، سیلاب بلوچستان
خبرهای مرتبط
فرماندار :
طوفان و سیلاب خسارات سنگینی به زیرساخت‌های خاش وارد کرد
امدادرسانی به بیش از ۱۲۴۹۷ آسیب دیده از سیل در سیستان و بلوچستان/۹۹ منزل مسکونی تخریب شد
محور اسپکه به فنوج در جنوب سیستان و بلوچستان بسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار مدیریت بحران دلگان درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع سیلاب
مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
محور دلگان به ایرانشهر هم اکنون مسدود شد
امدادرسانی به ۵۶ نفر سیلزده در جنوب سیستان و بلوچستان
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
آخرین اخبار
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد
هشدار مدیریت بحران دلگان درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع سیلاب
محور دلگان به ایرانشهر هم اکنون مسدود شد
امدادرسانی به ۵۶ نفر سیلزده در جنوب سیستان و بلوچستان
آخرین وضعیت بارش های سیلابی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان + فیلم و تصاویر
آمادگی تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان در پی شرایط جوی حاکم در استان
تمامی محور‌های مواصلاتی دلگان مسدود شدند