مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل کشت تا ۱۸ آذرماه، یک میلیون و ۵۵۹ هزارهکتار گندم آبی و ۳ میلیون و ۲۷۵ هزارهکتار گندم دیم کشت شده است که با احتساب بارش‌های اخیر پیش بینی می‌شود که سطح کشت به ۶ میلیون هکتار برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به شرایط بارش های مناسب اخیر، کشت کلزا و چغندر زمان آن گذشته است که بدلیل عدم سبزینگی، کشاورزان اقدام به شخم زدن و کشت گندم می کنند.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای فصل کشت تا ۱۸ آذرماه، یک میلیون و ۵۵۹ هزارهکتار گندم آبی و ۳ میلیون و ۲۷۵ هزارهکتار گندم دیم کشت شده است.

ایمانی با بیان اینکه کشت گندم بدلیل بارش های اخیر شتاب گرفته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت ۶ میلیون هکتار گندم مطابق برنامه الگوی کشت اتفاق بیفتد، اما در محصولات چغندر قند و کلزا بدلیل عدم بارش در برخی استان ها از بین رفتند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره آخرین وضعیت قیمت خرید تضمینی بیان کرد: نرخ سایر محصولات تابعی از قیمت گندم است، اما هنوز در جلسه شورا تعیین تکلیف نشده است.

به گفته وی، بنابر گزارش های اعلامی کشاورزان، با توجه به افزایش سرسام اور هزینه ها و عدم تامین کود پایه از سوی دولت، کشاورزان برای خرید به بازار آزاد روی آوردند که این امر در هزینه تولید اثر گذار است.

ایمانی گفت: با استمرار روند فعلی هزینه های تولید، نرخ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید هرکیلو گنوم جوابگوی هزینه های تولید نیست. گفتنی است تنها در بخش کشاورزی، امسال قیمتی را تعیین می کنیم که تا سال آینده باثبات است، درحالیکه تورم پیوسته در حال تغییر است و این امر به معنای فقیر نگه داشتن کشاورز است که نمی تواند اقدام به توسعه استفاده از سامانه های نوین آبیاری کند.

کشاورزان دیم کار اقدام به کشت کنند
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار می‌رسد
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
