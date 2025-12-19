باشگاه خبرنگاران جوان_ عسکرپور _ بهدلیل ادامه بارش برف و باران و برودت هوا، روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شرایط زیر اعلام شد:
• کلیه مراکز پیشدبستانی و مدارس ابتدایی (دور اول و دوم) شهرستان رابر تعطیل و آموزش بهصورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد مطابق برنامههای اعلامی پیگیری خواهد شد.
• مدارس شهرستانهای فاریاب، بافت و گلباف (از جمله شعبههای حرمک و کشیت) در تمامی مقاطع تعطیل اعلام شدند.
• کلیه امتحانات داخلی نوبت اول مدارس متوسطه (دور اول و دوم) در شهرستان رابر از ساعت ۹:۳۰ صبح به بعد برگزار میشوند.
• آزمونهای نهایی دیماه داوطلبان آزاد طبق ساعت مقرر و بدون هیچ تغییر برگزار خواهند شد.
همچنین امتحانات داخلی دانشآموزان قلعهگنجی لغو شد اما مدارس این شهرستان دایر است.
مدارس شهرستان قلعهگنج فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ دایر بوده و فعالیت آموزشی طبق برنامه ادامه خواهد داشت.
امتحان داخلی نوبت اول مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان قلعهگنج فردا لغو شد.
امتحانات نهایی کشوری دانش آموزان مدارس بزرگسال و آموزش از راه دور بدون تغییر و طبق برنامه اعلام شده برگزار میگردد