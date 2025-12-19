گروهی از هکر‌ها که تصور می‌شود طرفدار اوکراین باشند، با استفاده از اسناد جعل شده توسط هوش مصنوعی چند شرکت دفاعی روسیه را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اخیراً چند شرکت دفاعی و فناوری روسیه که روی سامانه‌های پدافند هوایی و الکترونیکی کار می‌کنند، هدف یک کارزار هک سایبری قرار گرفته‌اند. گفته شده هکر‌ها از اسناد ساختگی تولیدشده توسط «هوش مصنوعی»  استفاده کردند تا به این شرکت‌ها نفوذ کنند.

نیکول فیشبین، محقق ارشد امنیتی می‌گوید این امر نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از ابزار‌های هوش مصنوعی به راحتی برای عملیات‌های پرخطر استفاده کرد.

فیشبین گفت: این کارزار که قبلاً گزارش نشده بود، احتمالاً کار گروهی است که با عنوان «گرگ کاغذی» شناخته می‌شود، یک گروه هک که از سال ۲۰۲۲ فعال است و تصور می‌شود که طرفدار اوکراین است و تقریباً تمام تلاش‌های خود را بر اهداف روسی متمرکز کرده است.

او افزود: استفاده از اسناد جعلی تولید شده توسط هوش مصنوعی نشان می‌دهد که چگونه «ابزار‌های هوش مصنوعی قابل دسترس می‌توانند برای اهداف مخرب مورد استفاده مجدد قرار گیرند.»

این موضوع در حالی آشکار شده که مذاکرات حساسی بر سر پایان احتمالی جنگ جریان است. در همین حال، روسیه در حال پیشروی در شرق اوکراین است. 

شب گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که امیدوار است اوکراین به زودی اقدام کند، زیرا «روسیه آن جا است»؛ اشاره‌ای به پیشروی سریع مسکو در خاک اوکراین.

منبع: رویترز

برچسب ها: اوکراین ، حمله سایبری ، روسیه
خبرهای مرتبط
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند