باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اخیراً چند شرکت دفاعی و فناوری روسیه که روی سامانههای پدافند هوایی و الکترونیکی کار میکنند، هدف یک کارزار هک سایبری قرار گرفتهاند. گفته شده هکرها از اسناد ساختگی تولیدشده توسط «هوش مصنوعی» استفاده کردند تا به این شرکتها نفوذ کنند.
نیکول فیشبین، محقق ارشد امنیتی میگوید این امر نشان میدهد که چگونه میتوان از ابزارهای هوش مصنوعی به راحتی برای عملیاتهای پرخطر استفاده کرد.
فیشبین گفت: این کارزار که قبلاً گزارش نشده بود، احتمالاً کار گروهی است که با عنوان «گرگ کاغذی» شناخته میشود، یک گروه هک که از سال ۲۰۲۲ فعال است و تصور میشود که طرفدار اوکراین است و تقریباً تمام تلاشهای خود را بر اهداف روسی متمرکز کرده است.
او افزود: استفاده از اسناد جعلی تولید شده توسط هوش مصنوعی نشان میدهد که چگونه «ابزارهای هوش مصنوعی قابل دسترس میتوانند برای اهداف مخرب مورد استفاده مجدد قرار گیرند.»
این موضوع در حالی آشکار شده که مذاکرات حساسی بر سر پایان احتمالی جنگ جریان است. در همین حال، روسیه در حال پیشروی در شرق اوکراین است.
شب گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که امیدوار است اوکراین به زودی اقدام کند، زیرا «روسیه آن جا است»؛ اشارهای به پیشروی سریع مسکو در خاک اوکراین.
منبع: رویترز