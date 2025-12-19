باهری با اشاره به تعطیلی آموزش حضوری مدارس دوره ابتدایی استان کرمان از تعطیلی برخی از مدارس متوسطه استان کرمان خبر داد‌. 

باشگاه خبرنگاران جوان_ مهران باهری با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس دوره ابتدایی استان کرمان تعطیل در روز شنبه ۲۹ اذرماه شد، گفت: برخی از مدارس متوسطه استان کرمان نیز به علت سردی هوا و آبگرفتکی معابر تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری می شود.

وی افزود: فردا شنبه ۲۹ آذر ماه آموزش حضوری مدارس ابتدایی تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی آموزش حضوری تمامی دوره‌های تحصیلی مدارس شهرستان‌های بافت، رابر، ارزوئیه، جیرفت، عنبرآباد،رودبار جنوب جازموریان، فاریاب،قلعه گنج، کهنوج، بم، نرماشیر،ریگان، فهرج و منطقه راین خبر داد.

وی با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس بخش گلزار و دهستان لاله زار از توابع شهرستان بردسیر نیز فردا در تمامی دوره‌های تحصیلی تعطیل است از تعطیلی مدارس دهستان‌های هرمک، کشیت و جوشان از توابع منطقه گلباف خبر داد.باهری تاکید کرد: امتحانات نهایی در سراسر استان برگزار می‌شود؛ اما زمان برگزاری امتحانات داخلی از سوی مدارس اعلام خواهد شد.

منبع: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان