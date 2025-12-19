باهری با اشاره به تعطیلی آموزش حضوری مدارس دوره ابتدایی استان کرمان از تعطیلی برخی از مدارس متوسطه استان کرمان خبر داد‌. 

باشگاه خبرنگاران جوان_  مهران باهری با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس دوره ابتدایی استان کرمان تعطیل در روز شنبه ۲۹ اذرماه شد، گفت: برخی از مدارس متوسطه استان کرمان نیز به علت سردی هوا و آبگرفتکی معابر تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری می شود.

 وی افزود: فردا شنبه ۲۹ آذر ماه آموزش حضوری مدارس ابتدایی تمامی شهرستان‌ها و مناطق استان تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی پیگیری می‌شود. 

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان از تعطیلی آموزش حضوری تمامی دوره‌های تحصیلی مدارس شهرستان‌های بافت، رابر، ارزوئیه، جیرفت، عنبرآباد،رودبار جنوب جازموریان، فاریاب،قلعه گنج، کهنوج، بم، نرماشیر،ریگان، فهرج و منطقه راین خبر داد.

وی با بیان اینکه آموزش حضوری مدارس بخش گلزار و دهستان لاله زار از توابع شهرستان بردسیر نیز فردا در تمامی دوره‌های تحصیلی تعطیل است  از تعطیلی مدارس دهستان‌های هرمک، کشیت و جوشان از توابع منطقه گلباف خبر داد.باهری تاکید کرد: امتحانات نهایی در سراسر استان برگزار می‌شود؛ اما زمان برگزاری امتحانات داخلی  از سوی مدارس اعلام خواهد شد.

منبع: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان

اختصاص ۱۰۰ سانتی متری بارش برف به سربیژن
تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی رابر و برخی مدارس بافت و فاریاب
بارش بی سابقه برف و باران در جنوب کرمان /ماشین آلات، جوابگوی برف روبی نیستند
خطر سیلاب در جنوب کرمان؛ هشدار به مردم و آماده‌باش مدیریت بحران + فیلم
بارش‌های بی‌سابقه ۸۰ ساله در استان؛ ۴۰ درصد بیشتر از متوسط سالانه/تاکنون تلفات جانی در استان گزارش نشده است
 وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم/ رفع مشکل قطعی برق بخش راین
مسدود شدن کامل محور‌های روستایی در منطقه گوغر بافت / ادامه وزش کولاک شدید در گردنه کفنوئیه
انسداد راه‌های ارتباطی برخی روستاها در شهرستان قلعه گنج
هلیل‌رود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند+فیلم
انسداد محور اصلی نظام‌شهر به بم برای جلوگیری از خسارت 
