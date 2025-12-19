رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: عامل قتل خانوادگی صبح امروز شهر کرمان، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ‌میرحبیبی گفت: در ساعات اولیه صبح امروز، گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک زن جوان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که فورا تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، مأموران موفق شدند فرد مظنون را که با استفاده از سلاح سرد مرتکب قتل عمد شده بود، در یکی از مناطق روستایی حاشیه شهر شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، تحت بازجویی قرار گرفته و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

منبع: پلیس کرمان