شب گذشته بارش برف صحن مطهر امام رضا(ع) را سفید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش برف شب گذشته صحن مطهر امام رضا(ع) را سفید کرد که در ادامه آن خادمان حرم اقدام به برف روبی در صحن ها کردند. 

 

 

 

