شب گذشته بارش برف صحن مطهر امام رضا(ع) را سفید کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0635\u062d\u0646 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627(\u0639) \u0631\u0627 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0622\u0646 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0641 \u0631\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646 \u0647\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n