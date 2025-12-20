باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آموزش چند حرکت ورزشی برای تقویت عضلات کشکک زانو + فیلم

کارشناس ورزشی در مورد تقویت عضلات کشکک زانو نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید عموریزی، کارشناس ورزشی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص تقویت عضلات کشکک زانو توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

