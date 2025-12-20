باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار ایلام با تشریح دستاوردهای سفر سه روزه هیأت اقتصادی و سیاسی استان به عراق، از توافق با رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی این کشور برای شتاب‌بخشی به بازگشایی مرز «چیلات» خبر داد و گفت که با استقرار زیرساخت‌های موقت، امکان تردد محدود زائران در اربعین پیش‌رو از این گذرگاه فراهم می‌شود.

احمد کرمی روز با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان‌های «میسان»، «کربلا» و «بغداد» در عراق، اظهار کرد: در راستای پیگیری دیپلماسی همسایگی و سیاست‌های دولت چهاردهم بر توسعه روابط استان‌های مرزی، سفری فشرده و راهبردی به کشور عراق انجام شد که محور اصلی آن گره‌گشایی از پرونده مرز چیلات و توسعه روابط تجاری و فرهنگی بود.

وی با بیان این که نشست‌های تخصصی با استانداران میسان و کربلا و همچنین مقام‌های ارشد بغداد برگزار شد، افزود: مهم‌ترین بخش این سفر، دیدار با رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق و استاندار میسان بود که تمرکز اصلی مذاکرات بر رفع موانع بازگشایی مرز چیلات و تکمیل زیرساخت‌های دو طرف قرار داشت.

استاندار ایلام با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و اربعین یادآور شد: مقرر شد برای تامین زیرساخت‌های اربعین در مرز چیلات به صورت موقت سازه‌هایی مستقر شود تا بتوانیم با هماهنگی میان مقام‌های دو استان، ترددها را در مقیاس محدود تا ایام اربعین آغاز کنیم.

کرمی بیان کرد: افزون بر فراهم کردن شرایط موقت، طراحی سایت کامل و جامع پایانه مرزی چیلات نیز برای تثبیت فعالیت‌های تجاری و مسافری در دستور کار قرار گرفته است که بخش‌های اقتصادی و تجاری آن در مرحله‌های بعدی عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه به دستاوردهای سفر به استان کربلا اشاره کرد و گفت: در نشست با استاندار محترم کربلا، راهکارهای توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار ایلام افزود: خروجی این نشست‌ها تشکیل کمیته‌های مشترک بود و توافق شد که در آینده‌ای نزدیک، نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی استان ایلام در کربلا برپا شود.

کرمی تاکید کرد: این تبادلات فرهنگی و اقتصادی در راستای دیپلماسی بین استانی که مورد تاکید ویژه دولت چهاردهم است، منجر به تعمیق پیوندها و بهبود تراز تجاری استان ایلام خواهد شد.

استاندار ایلام نشست برگزار شده در بغداد را بسیار راهگشا توصیف کرد و گفت: در ادامه رایزنی‌ها در استان میسان، نشستی با حضور «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.

کرمی یادآور شد: رئیس گذرگاه‌های مرزی عراق به عنوان کلیدی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در این حوزه، موافقت خود را با طرح‌های پیشنهادی اعلام و دستورهای لازم را برای شتاب‌بخشی در روند کار صادر کرد.

او ابراز امیدواری کرد که با تداوم این نشست‌های مستمر، شاهد تحولات مثبت در حوزه زیارتی و تجاری در مرز چیلات و دیگر مبادی مرزی استان باشیم و بتوانیم هرچه سریع‌تر تمهیدهای لازم را برای خادمی زائران اباعبدالله الحسین (ع) در این منطقه فراهم کنیم.

منبع: ایرنا