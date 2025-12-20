باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از بازگشایی جاده فنوج - اسپکه در جنوب این استان که بهدلیل سیلاب مسدود شده بود، خبر داد.
مجید محبی افزود: براثر بارندگی شدید که به جاری شدن سیلاب در جنوب استان شد همچنان ۶ مسیر دیگر مسدود است.
وی ادامه داد: علاوه بر دستگاههای امدادرسان همه راهداران در جادههای جنوب استان مستقر هستند و رفع مشکلات احتمالی نقاط مختلف جادهای را بر عهده دارند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به احتمال بارشهای رگباری و جاری شدن روانآب همچنان در استان افراد ضمن پرهیز از ترددهای غیر ضروری از اسکان در حاشیه مسیلها، انجام فعالیتهای کوهنوردی و چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند.
به گفته محسن حیدری مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، فعالیت سامانه بارشی طی روزهای اخیر موجب ثبت بارشهای قابل توجه در گستره پهناور استان شده است.
وی با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه اظهار کرد: امروز نیز شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندبادهای لحظهای در سیستان و بلوچستان مهیاست و از یکشنبه دما بهویژه در نیمه شمالی استان کاهش می یابد.