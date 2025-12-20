باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور از راه اندازی کارگاه جاده ای مهم منجربه انسداد خبر داد و گفت: محور چالوس واقع در استان مازندران، محدوده کمرزرد، کیلومتر ۶۴ مسدود شده است.

وی ادامه داد: این محور به دلیل اجرای عملیات راهداری (تکمیل گالری کمرزرد)، از تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۷ تا ۱۹ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ، محور فوق در زمان انجام عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکان پذیر است.