دومین نشست کار گروه پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور و دخانی با حضور دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سالن اجلاس دانشگاه برگزار شد تا اقدامات مقابله‌ای و نظارتی استان بررسی و هماهنگی شود.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست بر ضرورت پیگیری جدی کالاهای سلامت محور و دخانی غیرمجاز در استان تأکید و اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور به ویژه محصولات درمانی غیرمجاز و تجهیزات پزشکی قاچاق در اتاق‌های عمل از اولویت‌های این کارگروه است.

در جریان جلسه، گزارشی از وضعیت عطاری‌های فاقد پروانه کسب ارائه و راهکارهای نظارتی برای برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی آنها بررسی شد.

همچنین استفاده از سیگارهای حرارتی و الکتریکی به عنوان کالای قاچاق مورد بحث قرار گرفت و اعضای جلسه بر اجرای برنامه‌های نظارتی ویژه نوروز تأکید کردند.

این نشست علاوه بر بررسی موضوعات مرتبط با قاچاق، به هماهنگی برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی با هدف پیشگیری از تخلفات سلامت محور و دخانی اختصاص یافت و راهکارهای پیشگیرانه شامل آموزش فعالان حوزه سلامت و نظارت دقیق بر مراکز زیبایی و عطاری‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

اعضای کارگروه ضمن تبادل نظر و ارائه گزارش‌های میدانی، برنامه‌های عملیاتی برای سال جاری را نیز هماهنگ کردند و بر ضرورت اجرای برنامه‌های گسترده اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در سطح استان تأکید شد.

