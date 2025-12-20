باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تلاش ما این هست که آقای دکتر، آقای رئیس جمهور، به هاب ترانزیت بازگردیم و ما بتوانیم بگویم که هاب لجستیک و هاب ترانزیت هستیم. کریدورها در اولویت ما قرار دارد و این تأکید رئیس جمهور هم هست.
او بیان کرد: دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیتی که همکاران بسیار عزیز ما در وزارت امور خارجه دارن زحمت میکشند، بخشی از برنامههای ما اسو. این دوباره آشتی کردن و اقدام عملیاتی در حوزه حمل و نقل با کشورهای همسایه در تمام برنامههای کاری ما وجود دارد.
وی افزود: تمام تلاش ما آن است که سنگهایی که جلوی پای بخش خصوصی هست را بتوانیم برداریم. اگر کار خاصی نمیکنیم، مشکلی هم ایجاد نکنیم. این تسهیلگری در تمام برنامههای ما وجود دارد.
وی افزود: این تسهیلگری شامل همین ۲۰۰۰ صندلی که در یک هفته گذشته در صنعت هوایی اضافه شد و قراردادهایی که با بخش خصوصی در حوزه ریلی بسته شد، است. همچنین قراردادهایی که در حوزه راه، آزادراهی و ریل بسته شده و بستههای سرمایهگذاری که دو ماه آینده انشاءالله رونمایی خواهد شد.
وی افزود:تمام تلاش ما این هست و امیدوارم که در هفته حمل و نقل که دوباره همه صنعت حمل و نقل بر بیعت و پیمانی که با آرمانهای امام راحل بستند، ایستاده باشند. با شفافیت و بدون لکنت بگم که همه پایه کار مردم هستند.
وزیر راه و شهرسازی گفت:کریدورها اولویت ما برای تبدیل ایران به هاب لجستیک و ترانزیت است
وزیر راه و شهرسازی گفت: ما تلاش میکنیم به جایی برسیم که بتوانیم با اطمینان بگوییم ایران هاب لجستیک و هاب ترانزیت منطقه است.
