باشگاه خبرنگاران جوان_استاندار کرمان ظهر شنبه ۲۹ آذرماه، در ادامه سفر خود به مناطق سیلزده جنوب استان کرمان، از مزارع کشاورزی و منازل مسکونی آسیبدیده از سیل در روستای کروچان از توابع شهرستان جازموریان بازدید کرد.
دکتر محمدعلی طالبی در حاشیه این بازدید: هزینههای زیادی طی چند سال گذشته برای ایجاد آببند واقع در این منطقه انجام شده که متأسفانه در سیل اخیر تخریب شده است.
وی افزود: بنای ما بر این است که هم در بازسازی این آببند و هم در بحث جابهجایی برخی از روستاهایی که در معرض سیلهای همیشگی قرار دارند، اقداماتی را در شهرستان جازموریان انجام دهیم.
امیدوار هستیم با همکاری دستگاههای مسئول، بخشی از دغدغه روستاییان و اهالی شهرستان جازموریان، بهویژه در این نقطه که بهصورت مرتب درگیر مسائل سیل هستند، برطرف شود.