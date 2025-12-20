استاندار کرمان گفت : بازسازی آب‌بند و جابه‌جایی روستا‌های در معرض سیل در جازموریان را دنبال می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان_استاندار کرمان ظهر شنبه ۲۹ آذرماه، در ادامه سفر خود به مناطق سیل‌زده جنوب استان کرمان، از مزارع کشاورزی و منازل مسکونی آسیب‌دیده از سیل در روستای کروچان از توابع شهرستان جازموریان بازدید کرد.

دکتر محمدعلی طالبی در حاشیه این بازدید: هزینه‌های زیادی طی چند سال گذشته برای ایجاد آب‌بند واقع در این منطقه انجام شده که متأسفانه در سیل اخیر تخریب شده است.

وی افزود: بنای ما بر این است که هم در بازسازی این آب‌بند و هم در بحث جابه‌جایی برخی از روستا‌هایی که در معرض سیل‌های همیشگی قرار دارند، اقداماتی را در شهرستان جازموریان انجام دهیم.

امیدوار هستیم با همکاری دستگاه‌های مسئول، بخشی از دغدغه روستاییان و اهالی شهرستان جازموریان، به‌ویژه در این نقطه که به‌صورت مرتب درگیر مسائل سیل هستند، برطرف شود.

برچسب ها: سیل ، جازموریان
خبرهای مرتبط
خسارت سیل به ۱۸۰ هکتار از باغات پسته دهستان خرمدشت
امنیت پایدار، پیش‌شرط و عامل توسعه بادوام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی روستاهای در معرض سیل در جازموریان را دنبال می‌کنیم
کاهش روند ابتلا به آنفلوآنزا در استان کرمان/ تأکید بر رعایت نکات بهداشتی در شب یلدا
خطر سرمازدگی مرکبات در جنوب کرمان
آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان کرمان با ۲ ساعت تاخیر
آخرین اخبار
آغاز به کار ادارات، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان کرمان با ۲ ساعت تاخیر
خطر سرمازدگی مرکبات در جنوب کرمان
کاهش روند ابتلا به آنفلوآنزا در استان کرمان/ تأکید بر رعایت نکات بهداشتی در شب یلدا
جابه‌جایی روستاهای در معرض سیل در جازموریان را دنبال می‌کنیم