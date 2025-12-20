باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی معتمد اظهار داشت: در ایام خاص همچون شب یلدا کسبه، اتحادیه‌ها و فعالان بخش باغبانی به‌صورت طبیعی اقدام به افزایش عرضه میوه‌های یلدایی به‌ویژه انار می‌کنند که این موضوع نقش مؤثری در تعادل بازار و تعدیل قیمت‌ها دارد.

وی اظهارداشت: سازمات تعاون روستایی طرح مصوب مستقلی برای توزیع میوه شب یلدا ندارد و برنامه‌های مصوب آن مربوط به میوه شب عید است، با این حال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی باغبانی در سطح ملی و استانی، به مناسبت شب یلدا، محصولات خود را با حجم بیشتری وارد چرخه توزیع می‌کنند.

وی به افتتاح فروشگاههای روستابازار در برخی شهرها اشاره کرد و گفت: روستابازارها با عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین میوه‌های یلدایی با قیمت مناسب ایفا می کنند و حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.

معتمد ادامه داد: بر اساس آخرین رصدها و گزارش‌های دریافتی، کمبودی در بازار میوه‌های ویژه شب یلدا وجود ندارد و در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی، سازمان تعاون روستایی آمادگی کامل برای مداخله و تنظیم بازار را دارد.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار سایر اقلام مرتبط با شب یلدا اشاره کرد و گفت: در بخش آجیل و دیگر کالاهای پرمصرف این ایام، تدابیر لازم اندیشیده شده و کمیته نرخ‌گذاری سازمان میادین میوه و تره‌بار، نرخ‌نامه ویژه شب یلدا را صادر خواهد کرد.

وی افزود: سیب‌زمینی و پیاز به میزان کافی ذخیره‌سازی شده و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین این اقلام وجود ندارد و در صورت بروز نوسان قیمتی، سازمان به‌صورت مستقیم وارد عمل خواهد شد.

معتمد با تاکید بر هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و تنظیم بازار شب یلدا پیش‌بینی شده و مردم می‌توانند مایحتاج این ایام را با آرامش خاطر از میادین، روستابازارها و شبکه‌های رسمی توزیع با قیمت‌های متعادل تهیه کنند.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی