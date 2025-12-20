صحبتی از تداوم روند کاهشی ابتلا به بیماری آنفلوآنزا در استان خبر داد و بر رعایت نکات بهداشتی در شب یلدا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سعید صحبتی گفت: در هفته گذشته، یعنی از ۲۲ تا ۲۹ آذرماه، خوشبختانه روند کاهشی بیماری آنفلوآنزا که از حدود ۲ هفته قبل آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.
وی افزود: در این مدت شاهد کاهش قابل توجه مراجعه بیماران با علائم حاد تنفسی به مراکز سرپایی و مراکز بستری بودهایم و این موضوع بهطور ملموس در خلوتتر شدن مطبها و درمانگاهها قابل مشاهده است.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به آخرین آمارها بیان داشت: بر اساس نظام دیدهوری بیماریها در پایگاههای سرپایی و بستری، در هفته گذشته حدود ۳۴ درصد از مراجعهکنندگان دارای علائم تنفسی شبیه آنفلوآنزا یا سرماخوردگی بودند.
وی ادامه داد: در بخش سرپایی، از مجموع ۱۷ مورد نمونهگیری انجامشده، ۲ مورد معادل ۱۲ درصد تستها مثبت بوده است. همچنین در بخش بستری، از ۹۶ مورد نمونهگیری، ۲۱ مورد مثبت گزارش شده که معادل ۲۲ درصد است و عمده موارد شناساییشده مربوط به آنفلوآنزای نوع A و زیرگونه H۳N۲ است.
صحبتی با تأکید بر لزوم هوشیاری عمومی بیان کرد: اگرچه روند بیماری کاهشی است، اما همچنان تعدادی از بیماران بهویژه سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، به آنفلوآنزا مبتلا میشوند و در برخی موارد دچار عوارض شدید و نیازمند بستری در بیمارستان هستند.
وی با اشاره به در پیش بودن مراسم شب یلدا گفت: با توجه به اینکه محور اصلی این دورهمیها سالمندان و بزرگان خانواده هستند و این عزیزان نسبت به عوارض آنفلوآنزا حساستر هستند، لازم است مراقبتهای بهداشتی با جدیت بیشتری رعایت شود.
وی بیان کرد: افرادی که دارای علائم بیماری یا مشکوک به ابتلا هستند، از حضور در جمع خودداری کنند و در صورت حضور ناگزیر، حتماً از ماسک استفاده کنند.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تأکید کرد: پرهیز از روبوسی، در آغوش گرفتن سالمندان، رعایت فاصله فیزیکی مناسب و شستوشوی مداوم دستها با آب و صابون، بهویژه برای افراد علامتدار یا دارای بیماریهای مزمن، میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال بیماری داشته باشد و کمک کند تا مراحل پایانی موج جدید آنفلوآنزا را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم.
منبع: دانشگاه علوم پزشکی کرمان