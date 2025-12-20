باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - جلیل جباری امروز در جلسه شورای اداری شهرستان سرعین گفت: شهرستان سرعین با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد در حوزه گردشگری یکی از مقاصد اصلی سفر در سطح کشور است و توسعه زیرساخت‌ها در کنار افزایش کیفیت خدمات از برنامه‌های اصلی برای آمادگی این شهرستان برای فصل گردشگری پیش رو است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: محوطه تاریخی غار‌های دستکند کنزق یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های مکمل برای شهر توریستی سرعین است که ساماندهی و حفاظت از این محوطه تاریخی نیازمند تامین اعتبار و توجه استانی و ملی است.

او تاکید کرد: تامین آب و برق برای تاسیسات گردشگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در حوزه زیرساخت‌ها است و علاوه بر تلاش برای تامین این زیرساخت‌ها پیشنهاد می‌کنیم شرایط استفاده تاسیسات گردشگری از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق فراهم شود.

جباری با اشاره به تامین اعتبار برای اعطای تسهیلات به تاسیسات گردشگری، گفت: بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری متقاضی تسهیلات از منابع مختلف به ویژه از محل منابع سفر ریاست جمهوری به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در ادامه تصریح کرد: هوشمندسازی خدمات گردشگری در شهر سرعین یکی از برنامه‌های اصلی است که در این مورد باید یک مشاور عالی انتخاب شود تا طرح هوشمندسازی خدمات گردشگری مطالعه شود.