باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحمدل بامری دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عیدی کارگران گفت: همانگونه که در دین مبین اسلام و در فرمایشات بزرگان دینی ما، چه امامین انقلاب و چه سایر بزرگان و فرمایشات اخیر حضرت آقا باید بر دست کارگر بوسه زد چراکه تولید، خلاقیت، اشتغال و نوآوری را هم در فکر و هم در دستان کارگران میبینیم.
نماینده مردم ایرانشهر،سرباز، دلگان، فنوج ، بمپور، بخشهای بنت، لاشار، آشار و آهوران در مجلس اظهار کرد: کارگران قشر زحمتکشی هستند که اگر تولید آنان نباشد، قطعا زندگی ما به تعبیری معنا نخواهد داشت ازاینرو، ما بهعنوان قانونگذار و دولت نیز بهعنوان مجری، مکلف هستیم حداقل معیشت کارگران را چه از طریق وضع قوانین جدید و چه از بعد نظارت و اجرایی تأمین کنیم.
این نماینده مجلس میگوید هر ساله دولت مبلغی را برای عیدی کارگران و کارمندان تصویب میکند که هر دو قشر، عزیز و قابل احتراماند، اما قشر کارگری که مستقیماً با کار، تلاش و جهاد، زندگی خود را میگذرانند مطمئنا باید هم عیدی آنها و هم قانون کار را به شکل دقیق برای آنها اجرا کنیم.
دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: مبلغی که برای عیدی کارگران اعلام شده است، هرچند نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته، اما کافی نیست و میتوان این رقم را به نفع کارگران عزیز افزایش داد. از طرف دیگر، کارگران نیز با افزایش تولید خود میتوانند امید را در جامعه افزایش دهند.
بامری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در رقم عیدی کارگران بازنگری انجام میدهد؟، گفت: قطعا مجلس حمایت از قشر عزیز و عظیم کارگر را جزو وظیفه ذاتی خود میداند و اگر نیاز به قانون و بعد نظارتی باشد، مجلس این موضوع را جزو وظایف ذاتی خود میداند و آن را در برنامههای آینده خود قرار میدهد.