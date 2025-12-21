نماینده مجلس می‌گوید مبلغی که برای عیدی کارگران اعلام شده است، هرچند نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته، اما کافی نیست و می‌توان این رقم را افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحمدل بامری دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عیدی کارگران گفت: همان‌گونه که در دین مبین اسلام و در فرمایشات بزرگان دینی ما، چه امامین انقلاب و چه سایر بزرگان و فرمایشات اخیر حضرت آقا باید بر دست کارگر بوسه زد چراکه تولید، خلاقیت، اشتغال و نوآوری را هم در فکر و هم در دستان کارگران می‌بینیم.

نماینده مردم ایرانشهر،سرباز، دلگان، فنوج ، بمپور، بخشهای بنت، لاشار، آشار و آهوران در مجلس اظهار کرد: کارگران قشر زحمت‌کشی هستند که اگر تولید آنان نباشد، قطعا زندگی ما به تعبیری معنا نخواهد داشت ازاین‌رو، ما به‌عنوان قانون‌گذار و دولت نیز به‌عنوان مجری، مکلف هستیم حداقل معیشت کارگران را چه از طریق وضع قوانین جدید و چه از بعد نظارت و اجرایی تأمین کنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید هر ساله دولت مبلغی را برای عیدی کارگران و کارمندان تصویب می‌کند که هر دو قشر، عزیز و قابل احترام‌اند، اما قشر کارگری که مستقیماً با کار، تلاش و جهاد، زندگی خود را می‌گذرانند مطمئنا باید هم عیدی آنها و هم قانون کار را به شکل دقیق برای آنها اجرا کنیم.

دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: مبلغی که برای عیدی کارگران اعلام شده است، هرچند نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته، اما کافی نیست و می‌توان این رقم را به نفع کارگران عزیز افزایش داد. از طرف دیگر، کارگران نیز با افزایش تولید خود می‌توانند امید را در جامعه افزایش دهند.

بامری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در رقم عیدی کارگران بازنگری انجام می‌دهد؟، گفت: قطعا مجلس حمایت از قشر عزیز و عظیم کارگر را جزو وظیفه ذاتی خود می‌داند و اگر نیاز به قانون و بعد نظارتی باشد، مجلس این موضوع را جزو وظایف ذاتی خود می‌داند و آن را در برنامه‌های آینده خود قرار می‌دهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
گرانی گوشت و کالاها نفس مردم را برید
روز ۲۵ آذر برنامه «به خانه برمی‌گردیم» با قدمت ۳۰ سال مراسم آبگوشت خوری برگزار کرد و این در حالی است که بسیاری از مردم با گرانی شدید گوشت و کالاهای اساسی روبرو هستند و پاسخ روشنی هم از سوی مسئولان دریافت نمی‌کنند. در شرایطی که بحث فقر و حاشیه‌نشینی مطرح است، پرداختن به چنین نمایش‌هایی در رسانه ملی با واقعیت زندگی مردم همخوانی ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دولت به جای هشدار، برنامه بدهد
طی چند ماه گذشته دولت بارها درباره ناترازی گاز هشدار داده آن هم در حالی که هنوز فصل زمستان آغاز نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که تعهد و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر در حد حرف بوده و اقدام عملی و راهکار مشخصی برای مدیریت مصرف وتامین گاز ارائه نشده است. انتظار می‌رود دولت به جای تکرار هشدارها، برنامه روشن و اجرایی در این زمینه تدوین و به مردم اعلام کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آغاز پرداخت حقوق آذرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت حقوق آذرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از عصر جمعه ۲۸ آذر آغاز شده و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.
حقوق بازنشستگان

رویداد۲۴| پرداخت حقوق مربوط به آذرماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، از عصر دیروز آغاز شده است.

پرداخت حقوق آذر بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از عصر دیروز آغاز شد.

پرداخت حقوق مربوط به آذرماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، از عصر دیروز (جمعه ۲۸ آذر) آغاز شده و به تدریج طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

روابط عمومی تامین اجتماعی اعلام کرده «با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از دی‌ماه مقدور است».

بازنشستگان انتظار دارند پرداخت‌ها تا عصر روز سی‌ام به پایان برسد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
پرداخت مناطق جنگی و فوق العاده ایثارگری بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟ سئوال اینجاست که پس چرا نمایندگان مجلس در خانه ملت از سال 1367 تاکنون از حق و حقوق ایثارگران دفاع نمی کنند. متاسفانه برخی از مسئولان مصوبات قانونی را عمل و اجرا نمی‌کنند!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
علی
۱۱:۱۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
برای بازنشستگان کافی حتما پارسال ۳م دادن بلاخره ی جای ی روزی ابن کارها گلوی زن بچه شو فشار میده همونجا جون شون میگیره از خوردن و حرم خوری پول ما بازنشستگان پارسال برهر کارگری ۲۰م دادن برای ما ۳م اینا برای عیدی خودشون ناراحت ن بقیه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
چطوز بودجه هست هر چی خائن براندازه پزشکیان دور خودش جمع کنه .جد و ابادش رو بیاره پول مفت یگبگیرن .بابا پزشکیان حیا کن نهج البلاغه بزنه توو دهنت
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تازه ازاین مبلغ باید مالیات هم بدن
۱
۵
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدایا کمک کن تواین خلق را
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
محسن
۰۸:۱۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اگر غیر از این میگفتید جای تعجب بود!!از دولتی که فقط بلد است بگوید: نداریم؛ نمیتوانیم؛ نمیشود؛...... بیشتر از این توقع نیست! پس لطفا" سکوت!!!!!
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
حداقل پایه حقوق در ایران با این گرانی مثلا ماشین کاهیک ۸۰۰ میلیون است باید ۱۰۰ میلیون تومان کمتر نباشد بجز امکانات تفریحی و واگذاری منزل و وام و وسیله نقلیه و...برای همین در بین خودشان رعایت میشود و مردم که صاحبان و مالکان اصلی ایران هستند کسی دفاع نمیکند.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اقا بسه بس حرف زدین و وعده و وعید
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آیا ۳میلیون تومن کارمند خوبه جناب نماینده؟
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کارمندان مزایا دیگه رو ببخشن به کارگرا عید کارگرا برا اونا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
شما قیمت ها را ثابت نگه دارید نمی خوادعیدی و فلان و فلان رو افزایش بدین
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بله هر سال آخر سال از این حرفها میزنید بعد دو ملیون اضافه میکنید ده برابر گرونی والا ما کار گرا مرغ گوشت که حسرت بود دیگه امسال برنج و وغن میوه وتخم مرغ هم از سفره مان پر کشید دیگه چه جوری زندگی کنیم خدا لعنت کنه باعث بانی را
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اگر کارگری ۲۰ تا ۳۰ میلیون کمه کارمندی عیدیش افتضاحه فوقش امسال۴ تومن بشه
۳
۱۰
پاسخ دادن
