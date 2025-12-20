سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان مدیریت صنعتی، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی را با هدف ارتقای توانمندی‌های تجاری بنگاه‌های تولیدی و توسعه صادرات امضاء کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آیین امضای این تفاهم‌نامه، امضای تفاهم‌نامه مشترک با سازمان مدیریت صنعتی را اتفاق مبارکی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی کسب و کارها و برگزاری بهتر نمایشگاه‌ها عنوان کرد و افزود: سازمان مدیریت صنعتی و سازمان توسعه تجارت ایران شاید در واژه‌ها قرابت زیادی نداشته باشند اما معتقدم صنعت در صورتی موفق می‌شود که مسیر تجارت را بیاموزد. برخلاف آنچه که فکر می‌کنیم سیاست‌های صنعتی فقط باید راه صنعت را نشان دهند، شناخت تجارت و بازارها و مسیرهای آن به صنعت کمک می‌کند که کجا و با چه کیفیتی تولید کنند که بتوانند در این مسیر موفق شوند.

دهقان دهنوی در ادامه تاکید کرد: اگر بتوانیم مدیران صنعتی خود را به این سمت هدایت کنیم، اتفاق بزرگی است که نباید فقط روی کاغذ و در حد توافقنامه بماند بلکه باید این رسالت را دنبال کنیم که مدیران صنایع ما تجارت را به درستی یاد بگیرند و می‌توان در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد. باید فرهنگی ایجاد کنیم که مدیران صنعتی کشور با این موضوع سنجیده شوند که چقدر توانسته‌اند تجارت صنعت خود را ارتقاء دهند.

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید MBA وDBA تجارت‌خارجی را راه‌اندازی کنیم و بازاریابی بین‌المللی را تبدیل به یک آموزش کلاسیک برای مدیران خود کنیم، تصریح کرد: یک مرجع مستقل علمی باید محتوای علمی نمایشگاه‌ها را بررسی کند، اکنون در برخی نمایشگاه‌ها جنبه نمایشی نمایشگاه‌ها از جنبه علمی و محتوایی آن پیشی گرفته‌است.

وی افزود: برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها باید با هدف بستن قرارداد جدید به نمایشگاه بیایند که دستاورد اصلی برگزاری نمایشگاه نیزهمین موضوع است. اکنون توان علمی خوبی در سازمان توسعه تجارت ایران وجود دارد که می‌توان با تعامل با سایر سازمان‌ها دوره‌های آموزشی برای تبادل این اطلاعات راه‌اندازی کرد.    

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از آمادگی این سازمان برای آموزش مدیران صنایع و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: آشنایی هرچه بیشتر مدیران با بازارهای تجارت بین‌الملل، پیش‌نیاز موفقیت در صادرات است.    

امضای تفاهم‌نامه زمینه بسط همکاری‌ها با سازمان توسعه تجارت ایران

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این نشست با ابراز خرسندی ازامضای این تفاهمنامه اظهار کرد: از چندماه پیش توافقنامه هایی را با نمایشگاه بین‌المللی تهران امضاء کردیم اما مایل بودیم که در یک رویداد مشترک با سازمان توسعه تجارت ایران نیز تفاهم‌نامه ای در جهت فعالیت علمی در حوزه کسب و کار داشته باشیم.

قاسم خرمی با اشاره به سابقه سازمان مدیریت صنعتی در برگزاری دوره آموزشی مختلف افزود: این سازمان دوره آموزشی صنعت نمایشگاهی را برگزار کرده است که امیدواریم با کمک مسئولان نمایشگاه‌ها این حوزه آموزشی را بیشتر انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت صنعتی می‌تواند در زمینه رتبه‌بندی و ارزیابی نمایشگاه‌ها در سطح علمی و آموزش همه زمینه‌های تجاری و بازرگانی بر اساس دیرینه کسب و کارها با سازمان توسعه تجارت ایران همکاری کند، ادامه داد: دپارتمان دیپلماسی اقتصادی را نیز با کمک وزارت امورخارجه به تازگی راه‌اندازی کرده‌ایم و امیدواریم این تفاهم نامه زمینه بسط این همکاری‌ها را با سازمان توسعه تجارت ایران نیز فراهم کند.

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
نقشه راه ورود ایران به بازار میلیارد دلاری هند/برندسازی اولویتی مهم برای ورود به بازارهای جهانی
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد/ تداوم اعمال مدیریت فشار آب
قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
عرضه خودروهای وارداتی در نیمه دوم سال افزایش یافته است + فیلم
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزارتومان رسید
اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است+ فیلم
کنترل دمای هوای ادارات تمامی استان‌های کشور +فیلم
انتشار همزمان رشد نقدینگی و پایه پولی در انتظار بسته شدن ترازنامه بانک مرکزی
تصویب طرح ۱۷ بندی بین دستگاه‌های اقتصادی/ امید جدی به بازار سرمایه
مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه‌ها با ۱۹۹ تماس بگیرند
ایران را به جایگاه هاب لجستیک و ترانزیت بازمی‌گردانیم
آخرین اخبار
بانک مرکزی: برای واردات کالا در مقابل صادرات از سوی وزاتخانه‌ها محدودیت ایجاد نشود
تولید بتن سبز در دستور کار قرار گرفت /تولید ۳۲۰ کیلوگرم دی اکسید کربن در هر متر مکعب بتن
برنامه‌های بزرگ برای پیک برق تابستان ۱۴۰۵/بیش از ۲۴ درصد ظرفیت خازن تهران افزایش یافت+ فیلم
کامیون‌های نسل قدیم باید از رده خارج شوند/ ۲۵ درصد از تصادفات مربوط به ناوگان عمومی است+ فیلم
ایران کلینیک؛ وقتی آموزش تخصصی به یک ضرورت ملی تبدیل می‌شود
ادامه بی‌وقفه طرح‌های مدیریت خشکسالی/ افزایش چشمگیر عملیات نشت‌یابی شبکه
مطالبات ۴۰ میلیون دلاری سایپا از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت/ تولید ۲۵۰۰ دستگاه کامیون تا پایان سال+ فیلم
انسداد محور چالوس به دلیل انجام عملیات کارگاهی
کمبود مقطعی شیر خام با مدیریت صادرات و تأمین نهاده‌ها در حال رفع است
توقف شماره‌گذاری خودرو‌های که امتیاز لازم را از مرکز تست تصادف دریافت نکنند+ فیلم
میوه شب یلدا با قیمت متعادل عرضه می‌شود
اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است+ فیلم
اتصال ریلی رشت_ آستارا تا دو سال آینده
ایران را به جایگاه هاب لجستیک و ترانزیت بازمی‌گردانیم
بهبود ۴۰ میلیمتری متوسط بارش کشور
پرشدگی ۳۳ درصدی سدها/ خسارتی به تأسیسات آبی و سد‌ها وارد نشد
مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه‌ها با ۱۹۹ تماس بگیرند
بدهی برق مترو به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید/ شناسایی ۳۵۰ هزار ساختمان برای تولید برق خورشیدی
کنترل دمای هوای ادارات تمامی استان‌های کشور +فیلم
تصویب طرح ۱۷ بندی بین دستگاه‌های اقتصادی/ امید جدی به بازار سرمایه
عرضه خودروهای وارداتی در نیمه دوم سال افزایش یافته است + فیلم
بورس وارد مرحله تثبیت شده است
انتشار همزمان رشد نقدینگی و پایه پولی در انتظار بسته شدن ترازنامه بانک مرکزی
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷۰ هزارتومان رسید
قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
تأمین مالی؛ حلقه مفقوده تعادل پایدار بازار مسکن/ ۶.۵ میلیون متقاضی مسکن چشم انتظار تحویل واحد
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد/ تداوم اعمال مدیریت فشار آب
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا اواسط هفته آینده
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا