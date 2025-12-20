دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: عامل ضرب و جرح فرمانده انتظامی مشهد در مراسم هفتم مرحوم خسرو علیکردی شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسن همتی‌فر اظهار کرد: متهمی که هفته گذشته در بی‌نظمی‌های مراسم ترحیم خسرو علیکردی با سلاح سرد فرمانده انتظامی مشهد و یک مامور دیگر را مجروح کرده بود، دستگیر شد.

وی درباره جزئیات بقیه بازداشتی‌ها افزود: تعداد ۹ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با درگذشت مرحوم علیکردی نیز با قرار تامین مناسب آزاد شده‌اند.

در مراسم هفتم خسرو علیکردی که ۲۱ آذرماه در مسجد غدیر باباعلی ۲ در خیابان ارشاد مشهد مقدس برگزار شد عده‌ای به سرکردگی چند محکوم سابقه‌دار امنیتی از جمله نرگس محمدی در مقابل مسجد شروع به سر دادن شعارهای هنجارشکنانه کردند و فضای مراسم را به حاشیه بردند.

در جریان حواشی مراسم ختم خسرو علیکردی، عوامل نیروی انتظامی با دعوت حاضرین به آرامش تلاش داشتند تا حواشی ایجاد شده را مدیریت کنند اما متأسفانه فرمانده انتظامی و یکی دیگر از ماموران، با حمله تعدادی از افراد با سلاح سرد مجروح شدند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اعدام کمترین مجازات برای این وطن فروشان خائن است.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
وقتی به بهانه آزادی اراذل و اوباش میدون دا ر می شن
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اینا مگر به مسجد اعتقاد داشتن که مراسم رو در مسجد گرفتن؟!
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این بی شرف هرکی که هست باید تنبیه بشه تا عبرتی باشه برای دیگر خائنین وطن فروش
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
کی یا چه کسی دستور آزادی نرگس محمدی رو داده؟ همون شخص عامل اسرائیل در ایران برای ناامنی می‌باشد.
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
با متجاوزین به قانونی و مجریان و حافظان قانون و نظم و انضباط و امنیت جامعه بشدت برخورد شود!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این افراد باید اعدام شونداینها نوکر ترامپ ونتانیاهو هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دست این افراد باید قطع شود تا به حافظ وطن و سرباز کشور جسارت نکند .
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
متاسفانه این تحریکات توسط رسانه های خارجی هدایت میشه اصلا حرمت پلیس باید حفظ شود چطور یوی بخودش اجازه حمله به پلیس را می‌دهد، متاسفانه این قبیل موارد توسط اون رسانه ها که هنوز هم عدهدای به صدای اینا گوش میدن انجام میشه بنظر من اگر این رسانه ها وجود نداشتن خیلی از مشکلاتی که امروزه ما داریم الان نداشتیم یا حداقل با شدت کمتری بود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نیروی انتظامی دخالت نکنه در مراسم ها
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۵:۳۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
نادان وقتی شعار هنجار شکنانه توهین می‌کنه دخالت نکنه امثال شما هستند که مملکت می خواهید به اجنبیا بدهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
حرومزاده را اعدام کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
...
۱۷:۱۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خواهشا نیروهای انتظامی با اقتدار با این اوباش و سگ های دست آموز آمریکایی و صهیونی برخورد کنید . مردم پشتیبان شما هستن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
روزی اینا جاودانه میشن
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مراسمی که توش رییس کلانتری چاقو بخوره مراسم شیطان پرستیه نه ترحیم
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اقتدار از نیروی انتظامی، برخورد جدی از قوه قضائیه
اگر دومی برخوردضعیف داشت ، کاراولی بیهوده و عبث می شود
حمله به فرمانده انتظامی شهر بزرگ یعنی اینکه قبلا برخورد دستگاه قضاء محکم و بازدارنده نبوده که امثال نرگس و ....اینگونه رفتار دارند
مردم جدیت می خواهند
۰
۰
پاسخ دادن
