باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه پزشکی لودز در لهستان انجام شده است نشان داده است که غذا‌های غنی از نیترات طبیعی، به ویژه آب چغندر، ممکن است نقش مهمی در حمایت از تناسب اندام و ارتقای پیری سالم داشته باشند.

دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل داده‌های ده‌ها مطالعه قبلی به این نتیجه رسیدند. نتایج نشان داد که مکمل‌های چغندر، در بیشتر موارد، استقامت بدن و کارایی عضلات را بهبود می‌بخشند و به بهبودی سریع‌تر پس از ورزش، به ویژه در افرادی که به ورزش منظم عادت ندارند، کمک می‌کنند.

محققان این مزایا را به اکسید نیتریک موجود در چغندر نسبت دادند که رگ‌های خونی را گشاد می‌کند، جریان خون به عضلات را افزایش می‌دهد و نیاز بافت‌ها به اکسیژن را در طول فعالیت بدنی کاهش می‌دهد. در نتیجه، احساس خستگی کاهش می‌یابد و کارایی حرکت بهبود می‌یابد - اثری که به ویژه برای بزرگسالان و سالمندان که ذخایر بدنی آنها به تدریج با افزایش سن کاهش می‌یابد، مهم است.

در مورد عملکرد مغز، نتایج چندان واضح نبود. برخی مطالعات بهبود‌های جزئی در توجه، زمان واکنش و برخی شاخص‌های حافظه پس از مصرف آب چغندر را نشان دادند، اما محققان تأکید کردند که شواهد قطعی در مورد اثرات شناختی پایدار آن هنوز کافی نیست. با این حال، آنها خاطرنشان کردند که بهبود جریان خون ممکن است به طور بالقوه از عملکرد مغز پشتیبانی کند، به خصوص هنگامی که با یک رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی همراه باشد.

نویسندگان این مطالعه اظهار داشتند که مکمل‌های چغندر می‌توانند گزینه‌ای ایمن و مقرون به صرفه برای گنجاندن در استراتژی‌های پیری سالم باشند، تناسب اندام را ارتقا دهند و از سلامت کلی با افزایش سن حمایت کنند.

منبع: Lenta.ru