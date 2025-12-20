مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: بارش برف طی ۲ روز گذشته در مناطق شهری و روستایی این شهرستان ۵۴ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سودابه نکوهی گفت: ۱۳ نفر از این مصدومان در پی سه سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان مصدوم و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شهر تایباد منتقل شدند.
وی اظهار کرد: همچنین بارش برف و لغزندگی معابر منجر به سرخوردگی ۴۱ نفر دیگر شد که شکستگی، در رفتگی و برخی آسیبهای دیگر به همراه داشت.
وی ادامه داد: ۴۵ ماموریت در ۷۲ ساعت گذشته طی تماس با مرکز فوریت های پزشکی تایباد گزارش شده که ۶۴ درصد ماموریتها در مناطق شهری و ۳۶ درصد در جادههای تایباد به ثبت رسید.
مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد بیان کرد: طی سه روز گذشته تعدادی از اتباع افغانستانی به صورت غیر قانونی از طریق گذرگاه بین المللی دوغارون وارد کشور شدند که با خدمات درمانی در بیمارستان تایباد از سرمازدگی و مرگ نجات یافتند.
نکوهی اضافه کرد: هم اینک کارشناسان مرکز فوریتهای پزشکی تایباد در چهار پایگاه شهری و جادهای به صورت شبانه روزی مستقر هستند.
ایرنا