باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی ادعا کرد که قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهونیستی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اطلاع دهد «هرگونه گسترش برنامه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی است که می‌تواند مستلزم انجام یک اقدام سریع باشد».

گزارش ان‌بی‌سی می‌افزاید: مقامات اسرائیلی ادعا می‌کنند که ایران در حال بازسازی سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای است که آمریکا در ماه ژوئن بمباران کرد. در همین راستا، نتانیاهو در حال آماده‌سازی برای ارائه توضیحات به ترامپ در مورد گزینه‌های حمله مجدد به برنامه موشکی ایران است.

شایان ذکر است که رسانه دیگری این گزارش از ان‌بی‌سی نیوز را تایید نکرده است.

این گزارش ادعایی در حالی منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو با پایان یافتن جنگ در غزه، حیات سیاسی خود را در معرض خطر می‌بیند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ائتلاف او احتمالا در انتخابات آینده اکثریت را از دست خواهد داد. این فشار سیاسی سبب شده او برای تثبیت موقعیت خود روی مسائل امنیتی فرضی و ادعایی تاکید کند.

در همین حال، رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر آبان ماه اعلام کرد که «بازرسان آژانس به ایران بازگشته و از تاسیسات هسته‌ای که تحت تاثیر حملات ژوئن قرار نگرفته بودند، بازرسی کرده‌اند». او افزود: «ما همچنان در تماس منظم با تهران هستیم و در تلاش برای از سرگیری کامل فعالیت‌های نظارتی هستیم». او گفت که بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه خواهد داشت.

پیش از این، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌و‌گو با مستند شبکه الجزیره راجع به جنگ دوازده روزه گفت: «ما هم زیاد می‌شنویم که رژیم اسرائیل ممکن است که مجدداً دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می‌رسد که آنها فعلاً روی جنگ روانی در حال کار هستند». او ادامه داد: «این البته بدان معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده می‌گیریم، ما آمادگی کامل داریم؛ نیرو‌های مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.»

منبع: رویترز