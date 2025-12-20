باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به تحرکات جدید گروه تروریستی داعش در سوریه گفت: اختلافات تاکتیکی میان رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده سوریه، تل‌آویو را به سمت استفاده مجدد از گروه‌های نیابتی همچون داعش سوق داده است.

در حالی که گزارش‌های امنیتی و اسناد منتشرشده از سوی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از افزایش تحرکات هسته‌های خفته داعش در سوریه و مناطق مرزی این کشور با عراق حکایت دارد و همزمان حملات هدفمند آمریکا علیه مواضع این گروه تروریستی بار دیگر توجه‌ها را به آینده ناامن سوریه جلب کرده است، تحلیلگران معتقدند بازفعال‌سازی داعش را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک تهدید مستقل امنیتی بررسی کرد.

در همین راستا، کارشناس مسائل غرب آسیا، با تأکید بر وجود اختلافات تاکتیکی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در پرونده سوریه، تحرکات جدید داعش را بخشی از سناریوی فشار تل‌آویو برای تحمیل اهداف ژئوپلیتیکی خود، از جمله تجزیه سوریه و تسلط بر مناطق راهبردی جنوب این کشور به‌ویژه استان قنیطره، ارزیابی می‌کند.





عراق توانست انتخابات پارلمانی خود را در فضایی آرام و امن برگزار کند

«سیدرضا صدرالحسینی» در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره فعالیت مجدد داعش در سوریه، حمله اخیر آمریکا به برخی مقرهای این گروه تروریستی و همچنین ابراز نگرانی عراق نسبت به تحرکات داعش در مرزهای مشترک با سوریه، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق و همزمان با آن به‌طور جدی مطرح بود، تحرکات مشکوک داعش در مناطق مرزی عراق و سوریه بود.

وی افزود: این موضوع با هدایت برخی سرویس‌های اطلاعاتی غربی و در راستای اهداف مشخص، به‌طور گسترده در رسانه‌های غربی برجسته شد؛ اما به دلیل آمادگی بالای عراق در حوزه‌های امنیتی، این کشور توانست انتخابات پارلمانی خود را در فضایی آرام و امن برگزار کند و پروژه بی‌ثبات‌سازی با شکست مواجه شد.





پس از ناکامی در عراق، تمرکز جریان‌های حامی داعش به‌طور محسوسی به سوریه منتقل شد

این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: پس از ناکامی این سناریو در عراق، تمرکز جریان‌های حامی داعش به‌طور محسوسی به سوریه منتقل شد و شاهد وقوع برخی اقدامات ضدامنیتی در این کشور بودیم که مسئولیت آن‌ها را داعش بر عهده گرفت؛ از جمله حمله‌ای که به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در سوریه منجر شد.

وی با اشاره به اختلافات موجود میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در پرونده سوریه تصریح کرد: به نظر می‌رسد میان واشنگتن و تل‌آویو در مورد نحوه مدیریت وضعیت سوریه اختلافات تاکتیکی وجود دارد و همین اختلافات باعث شده رژیم صهیونیستی برای تحمیل خواسته‌های خود، به‌ویژه در زمینه تصرف بخشی از خاک سوریه و پیشبرد پروژه تجزیه این کشور، بار دیگر به فعال‌سازی گروه‌های نیابتی همچون داعش متوسل شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی رژیم صهیونیستی، ایجاد شرایطی است که آمریکا را متقاعد کند تسلط این رژیم بر مناطق مجاور اراضی اشغالی از جمله استان قنیطره به یک «ضرورت امنیتی» تبدیل شده است؛ موضوعی که می‌تواند از طریق استقرار پایگاه‌های زمینی و گشت‌های هوایی، نظارت امنیتی تل‌آویو بر جنوب سوریه را تکمیل کند.

داعش نیروی نیابتی رژیم صهیونیستی در منطقه است

این تحلیلگر مسائل منطقه با تأکید بر اینکه «تحرکات اخیر بار دیگر ماهیت واقعی داعش را آشکار می‌کند»، گفت: این اقدامات نشان می‌دهد داعش درواقع نیروی نیابتی رژیم صهیونیستی در منطقه است؛ مسئله‌ای که پیش از این نیز بارها از سوی شخصیت‌هایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی مورد تأکید قرار گرفته بود. داعش به‌صورت آگاهانه در راستای پیشبرد اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.

صدرالحسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به سابقه گروه تحریرالشام اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد همکاری‌های نزدیک تحریرالشام با داعش و القاعده در جنگ علیه دولت بشار اسد بودیم. هرچند حاکمان فعلی سوریه تلاش می‌کنند در شرایط جدید، خود را از این جریان‌ها مبرا نشان دهند، اما واقعیت این است که چنین ادعایی نه برای مردم سوریه و نه برای ناظران و تحلیلگران منطقه‌ای قابل باور نیست.

وی افزود: سابقه همکاری تحریرالشام با گروه‌های تروریستی کاملاً روشن است و تحولات امروز نیز نشان می‌دهد که ساختار تروریسم در سوریه، هرچند با تغییر نام و تاکتیک، همچنان در خدمت پروژه‌های امنیتی و تجزیه‌طلبانه خارجی قرار دارد.

منبع: ایسنا