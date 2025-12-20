نواف سلام مدعی شد که دولت لبنان به زودی مرحله اول خلع سلاح حزب‌الله در جنوب رودخانه لیتانی را تکمیل خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نواف سلام، نخست وزیر لبنان مدعی شد که دولت این کشور در آستانه تکمیل روند خلع سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی است.

در بیانیه‌ای از دفتر او آمده است: «نخست وزیر تأیید کرد که مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات مربوط به منطقه جنوب رودخانه لیتانی تنها چند روز تا تکمیل فاصله دارد».

 سلام افزود: «دولت آماده است تا بر اساس طرحی که ارتش لبنان تهیه کرده، به مرحله دوم، یعنی دریافت تسلیحات در شمال رودخانه لیتانی برود.»

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش‌بس در پاییز سال گذشته، بار‌ها این توافق را نقض کرده و به طور فزاینده‌ای جنوب و حتی پایتخت لبنان را هدف قرار داده است. 

 پیش از این، منابع آگاه گزارش دادند که مقامات فرانسوی، عربستانی و آمریکایی پنجشنبه هفته گذشته در پاریس با رئیس ارتش لبنان دیدار کرده‌اند تا پیرامون طرح خلع سلاح حزب‌الله لبنان گفت‌و‌گو کرده و نقشه راهی برای آن ترسیم کنند.

منابع می‌گویند رژیم صهیونیستی تهدید کرده است که در صورت عدم خلع سلاح حزب‌الله، حملات خود را افزایش خواهد داد. 

با این حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله تاکید کرده است که حملات این رژیم ارتباطی با خلع سلاح ندارد و در هر صورت ادامه خواهد داشت.

او در سخنرانی هفته گذشته خود اعلام کرد مقاومت با یک استراتژی دفاعی که از قدرت لبنان و مقاومت بهره می‌برد، موافق است، اما برای هیچ چارچوبی که منجر به تسلیم در برابر آمریکا و اسرائیل شود، آماده نیست.  وی همچنین تأکید کرد که با تسلیم شدن، دیگر لبنان وجود نخواهد داشت و سوریه نمونه بارز آن است.

منبع: رویترز

