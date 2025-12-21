عضو شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اخبار و گمانه‌زنی‌های مربوط به تغییر تأثیر پایه یازدهم در کنکور، موجب اضطراب شدید دانش‌آموزان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح اخیر حدود ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس درباره مثبت شدن تأثیر پایه یازدهم در کنکور، گفت: تبدیل یک طرح به قانون فرآیندی طولانی و نیازمند طی مراحل قانونی است و نباید انتظار تصویب فوری داشت.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که بررسی در کمیسیون تخصصی، ارجاع به صحن علنی و تصویب نهایی از مراحل الزامی این مسیر است و امکان تصویب شتاب‌زده وجود ندارد؛ افزود: موضوع تأثیر امتحانات نهایی پس از مناقشات فراوان در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است. طبق آخرین مصوبه، قرار بود تأثیر پایه‌های یازدهم و دوازدهم در کنکور به‌صورت قطعی اعمال شود. برای کنکور سال آینده نیز تأکید بر قطعی بودن تأثیر همه دروس نهایی این دو پایه وجود دارد، هرچند برای کنکور ۱۴۰۵ تنها شش درس پایه یازدهم برای برخی داوطلبان لحاظ شده است.

کربلایی ادامه داد: موضوع تاثیر سوابق تحصیلی نیازمند تحقیق، بررسی و پژوهش دقیق است تا میزان همخوانی آن با عدالت آموزشی مشخص شود. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، آسیب‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و تغییر مکرر قوانین است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تغییر قوانین آموزشی در بازه‌های کوتاه، امکان برنامه‌ریزی را از مشاوران، معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌گیرد، تصریح کرد: انتشار اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر دوباره قانون، نگرانی و سردرگمی عمیقی میان دانش‌آموزان پایه یازدهم ایجاد کرده و برنامه‌ریزی مدارس و آرامش روانی دانش‌آموزان را مختل می‌کند.

کربلایی نقش فضای مجازی و رسانه‌های غیررسمی را در تشدید اضطراب نوجوانان قابل توجه دانست و تأکید کرد: هر خبر غیرقطعی می‌تواند سطح ابهام و استرس را افزایش دهد.

وی با اشاره به تجربه دانش‌آموزان در سال‌های اخیر گفت: دانش‌آموزان بارها با تصور تأثیر قطعی امتحانات نهایی درس خوانده‌اند، اما در مقاطع مختلف با تغییر ناگهانی قوانین مواجه شده‌اند؛ موضوعی که فشار روانی شدیدی به آن‌ها وارد کرده است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: اگر قرار است تغییری در قوانین اعمال شود، باید برای ورودی‌های جدید باشد. در صورت تصویب، اجرای قوانین جدید باید از کنکور ۱۴۰۷ به بعد انجام شود تا دانش‌آموزان از ابتدای ورود به دوره متوسطه بدانند با چه سازوکاری مواجه خواهند بود.

کربلایی گفت: هرگونه تغییر برای کنکوری‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ فقط موجب سردرگمی، بی‌اعتمادی و آسیب به سلامت روانی دانش‌آموزان خواهد شد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم پایبندی به سازوکارهای کارشناسی گفت: مسیر درست اصلاح قوانین کنکور، شورای عالی آموزش و پرورش و در مواردی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هرگونه تغییر باید پس از بررسی تخصصی و پژوهشی عمیق اعلام عمومی شود.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: ثبات قوانین مهم‌ترین نیاز نظام آموزشی است و تصمیم‌گیران باید اثرات گسترده تغییرات ناگهانی بر زندگی و آینده دانش‌آموزان را مدنظر قرار دهند

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱۶
Iran (Islamic Republic of)
Mohammad amin
۱۶:۲۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سلام وقتتون بخیر/
بنده یک دانش آموز کنکوری هستم و ۱۸ سالمه.
خواهش میکنم تاثیر معدل پایه یازدهم و دوازدهم در کنکور قطعی بماند.. و تاثیر مثبت یا حذف نشود..
ما در سال دهم هم امتحان نهایی دادیم و با کلی زحمت و مشقت نمره خوب گرفتیم اما تاثیر معدل حذف شد.. خواهش میکنم تاثیر معدل یازدهم رو نزارید حذف کنه مافیا کنکور و تست زنی.. ۱۰۰ درصد معلمان و ۶۰ درصد دانش آموزان درس خوان موافق تاثیر معدل هستن
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۵:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
واقعا باعث تاثفه که هنوز نمی دونن چطور باید کنکور بگیرن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی الاصل
۱۵:۱۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
یکبار مدرسه ها رو تعطیل کنید ایران که با این وضعیت آینده ای ندارد بنا به گفته رئیس اداره آموزش و پرورش معدل ها شده زیر ۹ مدارس به هر بهانه ای تعطیل می‌شوند نتیجه این تعطیلی های بی رویه میشود نماینده مجلس که بجای ارائه را چاره مردم را به خوردن جو مشایعت میکند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۴۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا خیرت بدهد کاش همه قانونمند بودند و دنبال تغییر قوانین بنفع خود و راحت طلبان نبودند.بزارید تاثیر قطعی معدل حفظ شود تازه باید به چند درس پایه دهم هم تسری پیدا کند وگرنه همین نیم بند آموزش هم ول میشود. دیه بدترش نکنید...
۱۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آقا حداقل مثل سالای قبل فرصت ترمیم دوبار در سال باشه، و اینکه کسی یه درسی رو نمره خوب آورده چرا باید هزینه کنه و وقت بذاره دوباره امتحان بده؟ هرکسی باید بتونه درسای انتخابی خودشو ترمیم کنه نه به اجبار همه رو، که هم توی این گرونی هزینه اضافه رو دستش نیاد هم وقتش الکی هدر نره
۵
۱۴
پاسخ دادن
United States of America
سمیرا
۱۱:۰۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
شما مثبت کنید همه خانواده ها و دانش ةموران خیلی خوشحال میشن می‌ترسیم نون دونی خودتون بریده بشه رشوه هابی که میگرفتین اونا قطع میشه تراز دانش آموزا رو الکی جابجا می‌کردین چون معدل بود
۱۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اونی که دانش اموزی مملکت رو دیوونه کرده سه بار کنکور برگزار نکردن شماهاست
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
هر قانونی باید بلافاصله بعد از کنکور ابلاغ بشه و تا کنکور بعد بدون تغییر بمونه ضمنا باید سه بار در سال و به فاصله سه هفته برگزار بشه
۲
۷
پاسخ دادن
