استاندار آذربایجان غربی در خوی گفت: شهرستان خوی دارای استعداد خدادادی برای سرمایه گذاری ملی و بین المللی در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - دو کارخانه با ۱۶۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری و با ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ نفر در زمینی به مساحت  یک هکتار در شهرک صنعتی خوی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد و آغاز بکار کرد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح این خط تولید در گفتگو با خبرنگار باشگاه گفت: شهرستان خوی دارای استعداد خدادادی برای سرمایه گذاری ملی و بین المللی در کشور است.

وی افزود:‌ کارخانجات نساجی خوی جزو ظرفیت ها و افتخارات سرمایه گذاری این شهرستان محسوب می‌شود که درصد بیکاری جوانان و جویندگان کار را تقلیل می‌دهد و اثرات مثبتی هم در زندگی مردم گذاشته و هم صادرات محصولات صنعتی را بیشتر می کند.

رحمانی گفت: راه اندازی یک کارخانه تولیدی با سرمایه گذاری خارجی در عرض چند ماه در خوی، یک اتفاق مبارکی برای شهرستان، منطقه و کشور است بطوریکه با حمایت مسئولین و همت والای سرمایه گذار میزان اشتغال زایی به ۱۰۰۰ نفر برسد.

وی در ادامه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست در  ایجاد شهرک های صنعتی نساجی و پوشاک خصوصی در خوی  همت والا نشان دهند و ما هم از آنها با تمام توان حمایت خواهیم کرد.

رحمانی در پایان سخنان خود به پروژه بزرگراه مرند بازرگان نیز اشاره کرد و گفت: بزرگراه مرند بازرگان یکی از پروژه های ملی است که کریدورهای راهی بین المللی را بسوی اروپا به اتمام می رساند و امیدواریم این پروژه با حمایت های مسئولین کشوری هرچه زودتر به اتمام برسد.

برچسب ها: اشتغال زایی ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
خدمت بی منت، ایثار و مسئولیت پذیری بارزترین ویژگی بسیج 
نوسازی بافت‌های فرسوده در ۲۱ شهر آذربایجان‌غربی
استفاده مردم از منافع معادن و اشتغالزایی برای جوانان اولویت اول استخراج معادن محلی 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده
شهرستان خوی قطب سرمایه گذاری موثر در کشور
آخرین اخبار
شهرستان خوی قطب سرمایه گذاری موثر در کشور
ابتلا به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده