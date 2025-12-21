استاندار آذربایجان غربی در خوی گفت: شهرستان خوی دارای استعداد خدادادی برای سرمایه گذاری ملی و بین المللی در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - دو کارخانه با ۱۶۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری و با ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ نفر در زمینی به مساحت یک هکتار در شهرک صنعتی خوی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد و آغاز بکار کرد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح این خط تولید در گفتگو با خبرنگار باشگاه گفت: شهرستان خوی دارای استعداد خدادادی برای سرمایه گذاری ملی و بین المللی در کشور است.

وی افزود:‌ کارخانجات نساجی خوی جزو ظرفیت ها و افتخارات سرمایه گذاری این شهرستان محسوب می‌شود که درصد بیکاری جوانان و جویندگان کار را تقلیل می‌دهد و اثرات مثبتی هم در زندگی مردم گذاشته و هم صادرات محصولات صنعتی را بیشتر می کند.

رحمانی گفت: راه اندازی یک کارخانه تولیدی با سرمایه گذاری خارجی در عرض چند ماه در خوی، یک اتفاق مبارکی برای شهرستان، منطقه و کشور است بطوریکه با حمایت مسئولین و همت والای سرمایه گذار میزان اشتغال زایی به ۱۰۰۰ نفر برسد.

وی در ادامه از سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواست در ایجاد شهرک های صنعتی نساجی و پوشاک خصوصی در خوی همت والا نشان دهند و ما هم از آنها با تمام توان حمایت خواهیم کرد.

رحمانی در پایان سخنان خود به پروژه بزرگراه مرند بازرگان نیز اشاره کرد و گفت: بزرگراه مرند بازرگان یکی از پروژه های ملی است که کریدورهای راهی بین المللی را بسوی اروپا به اتمام می رساند و امیدواریم این پروژه با حمایت های مسئولین کشوری هرچه زودتر به اتمام برسد.