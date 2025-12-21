روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر موج آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد در آستانه شب چله و ارز صادرات کجاست، پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یلدای آزادی، ارز صادرات کجاست و جزیره آدم‌خوارها از عناوین روزنامه‌های امروز است.

روزنامه همشهری

روزنامه جام جم

روزنامه اعتماد

روزنامه فرهیختگان

روزنامه کیهان

روزنامه هم میهن

روزنامه صبح نو

روزنامه وطن امروز

روزنامه سازندگی

روزنامه آرمان امروز

روزنامه جوان

روزنامه ایران

روزنامه شرق

روزنامه خراسان

روزنامه شوت

روزنامه خبر ورزشی

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه ابرار ورزشی

روزنامه گل

برچسب ها: صفحه نخست روزنامه ها ، روزنامه ها
سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید شد
جلسه سران سه قوه به میزبانی پزشکیان برگزار شد
انتصاب سعید اوحدی به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران
حضور علی لاریجانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
پیام تسلیت معاون اول رئیس جمهور در پی درگذشت اشرف بروجردی
وجود فصول مشترک همکاری حوزه صنعت با سازمان انرژی اتمی ایران
عضو دفتر پزشکیان: حذف رانت، انقلاب اقتصادی به نفع طبقه ضعیف است
تمبر یادبود یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت (ص)
پزشکیان: اشرف بروجردی نقشی موثر در صیانت از میراث مکتوب کشور ایفا کرد
عارف: کتابخانه ملی می‌تواند نقش موثری در مقابله با توطئه ایران‌هراسی داشته باشد
پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت اشرف بروجردی
معاون اجرایی ارتش: به بازدارندگی قابل اعتمادی دست یافته‌ایم
سپاه صدرنشین نیرو‌های مسلح در کسب موفقیت‌های جمعیتی
پیاده سازی رویکرد‌ها و راهبرد‌های جدید پدافند غیرعامل در برنامه‌های دفاعی نیرو‌های مسلح
هماهنگی تهران و باکو برای تسریع و افزایش تردد مرزی در آستارا
آمادگی ایران برای تقویت هماهنگی‌های چندجانبه با چین
پیام تبریک پزشکیان به امیر قطر
کدخدایی: «ایرانمَرد» شعار بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد
عارف: بازار سرمایه آینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد است
وزارت صمت برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بودجه گرفته است/ باید ارز را به واردکنندگان بدهند
عراقچی: نگاه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی عینی، واقعی و عملیاتی است
شبکه‌های اصلی و نیمه‌اصلی حمل‌ونقل اصلاح شوند/ سالی چندهزار کشته در جاده‌ها، قابل قبول نیست
وحدت و همدلی راز عزت و بقای جامعه اسلامی است
پرداخت معوقات مابه‌التفاوت کمک‌هزینه مراقبت در منزل معلولان و افراد دارای اتیسم
وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی مؤثر برای تقویت بودجه شهرداری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها