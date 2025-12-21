باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - با توجه به آنکه چند ساعت تا طولانی ترین شب سال زمان باقی است، بازار میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار رنگ و بوی دیگر به خود گرفته است که تشدید نظارت ها در چنین ایامی می‌تواند سوء استفاده برخی کسبه مبنی بر گران فروشی را به حداقل برساند تا خانوارها بتوانند اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.

بررسی های میدانی نشان می دهد که قیمت هرکیلو انار ۸۵ تا ۲۵۰ هزارتومان، خرمالو ۹۰ تا ۲۰۰ هزارتومان، هندوانه ۴۰ تا ۶۰ هزارتومان، کیوی ۱۱۰ تا ۲۳۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۹۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۱۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، نارنگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان،توت فرنگی ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان، موز ۱۰۰ تا ۱۹۰ هزارتومان، خیار ۴۰ تا ۷۰ هزارتومان، گلابی ۱۵۰‌ تا ۴۰۰ هزارتومان، سیب ۷۰ تا ۲۲۰ هزارتومان، سیب سبز ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، آناناس ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان و هر بسته ازگیل ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزارتومان است.

رصد بازار آجیل و خشکبار نشان از قیمت های متنوع در این بازار دارد به طوریکه حداقل قیمت خرید یک کیلو آجیل با احتساب نخودچی و کشمش یک میلیون تا یک میلیون و ۳۰۰ هزارتومان، کشمش ۲۳۰ تا ۶۰۰ هزارتومان، نخودچی ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزارتومان، آجیل ۴ مغز یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان، برگه زردآلو ۳۵۰ تا یک میلیون تومان، مغز گردو ۵۵۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، تخمه کدو گوشتی ۲۸۰ تا ۵۰۰ هزارتومان، تخمه آفتابگردان ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان، بادام هندی یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، پسته ۹۵۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است.

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف گفت: برای تامین اقلام پرمصرف این مناسبت، از جمله انواع میوه، از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و در حال حاضر به میزان کافی و حتی بیش از نیاز، کالا در انبارها و میادین موجود است.

رستگار با اشاره به توزیع مناسب میوه افزود: زنجیره تولید، تامین و توزیع به‌صورت مستمر فعال است و در میادین و فروشگاه‌ها هیچ کمبودی وجود ندارد و قیمت‌ها نیز باید به‌صورت شفاف نصب شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر وفور میوه در آستانه شب یلدا اعلام کرد که هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و بازرسی‌ها برای جلوگیری از گران‌فروشی با جدیت ادامه دارد.

قیمت شیرینی تابع عرضه و تقاضاست

علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران گفت: علی رغم وجود افزایش قیمت‌ مواد اولیه، قیمت شیرینی و کیک شب یلدا تغییری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای شیرینی نداریم، افزود: قیمت شیرینی بر اساس مواد اولیه، کیفیت و عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما با تشدید نظارت بر واحدها از تخلف و گران فروشی جلوگیری می کنیم.

بهره مند از تشدید نظارت ها بر کیفیت و عملکرد واحدهای قنادی توسط بازرسان اتحادیه در این ایام خبر داد و گفت: در مناسبت و اعیاد مختلف بازرسی ها افزایش می یابد و به واحدهای صنفی توصیه کردیم که به رغم افزایش قیمت مواد اولیه، بدلیل شرایط اقتصادی خانوار افزایش قیمت اعمال نکنند.

کمبودی در عرضه آجیل و خشکبار یلدا نداریم/ افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت آجیل نسبت به سال قبل

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس کارگروه آجیل و خشکبار با بیان اینکه کمبودی در عرضه آجیل و خشکبار وجود ندارد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر کالاها،تقاضایی برای خرید آجیل و خشکبار وجود ندارد.

وی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت آجیل و خشکبار نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: همه ساله خریدهای ارگانی و سازمانی برای آجیل و خشکبار داشتیم که امسال این اتفاق کمتر رخ داده است.

ارزانی ممقانی قیمت هرکیلو آجیل شب یلدا در عمده فروشی را یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۹۵۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هرکیلو کشمش در بازار عمده فروشی ۱۸۰ تا ۵۲۰ هزارتومان، تخمه آفتابگردان ۱۷۰ تا ۳۱۰ هزارتومان، تخمه کدوگوشتی ۲۱۰ تا ۴۵۰ هزارتومان، پسته اکبری ۵۵۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، بادام زمینی ۱۱۰ تا ۲۹۰ هزارتومان، مغزگردو ۴۹۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان، توت خشک ۲۴۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، برگه زردآلو ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان، انجیر خشک ۵۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، بادام هندی یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان، فندق ۷۵۰ تا یک میلیون و ۵۰ هزارتومان و مغزفندق ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است که با احتساب ۱۲ درصد سود خرده فروشی و کرایه حمل باید عرضه شود.

رئیس کارگروه آجیل و خشکبار با بیان اینکه گرانفروشی بدلیل شرایط بازار اتفاق نمی افتد، گفت: نظارت ها باید در این ایام تشدید شود تا سوء استفاده ای در بازار رخ ندهد چراکه افزایش قیمت ها به نفع هیچ یک از افراد نیست.

انار و هندوانه شب یلدا به میزان کافی عرضه شد

اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با بیان اینکه مشکلی در عرضه هندوانه و انار شب یلدا نداریم، گفت: میوه شب یلدا اعم از هندوانه و انار به میزان کافی در میادین موجود است، اما قیمت نسبت به سال قبل افزایشی است.

وی قیمت هرکیلو انار در میدان را ۶۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو خرمالو کرج ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، خرمالو شمال ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، خرمالو کن ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه سیاه مرغوب ۳۲ تا ۳۵ هزارتومان، هندوانه سبز ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، ازگیل ۸۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، نارنگی ۶۰ تا ۸۵ هزارتومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، پرتقال شمال ۴۰ تا ۵۵ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، خیار ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان، لیموشیرین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، موز هندی ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان و موز پاکستان ۷۰ هزارتومان است.

یاوری با اشاره به افزایش عرضه میوه در آستانه شب یلدا گفت: در روزهای عادی ۱۵ تا ۱۶ هزارتن عرضه میوه و صیفی و فرنگی جات داشتیم که اکنون به ۲۰ تا ۲۲ هزارتن رسیده است که بدلیل افزایش عرضه نوسانی در بازار نخواهیم داشت.

مرغ به وفور در میادین عمده فروشی و خرده فروشی موجود است

سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه در میادین عمده فروشی و خرده فروشی به وفور مرغ موجود است، گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید، قیمت های مصوب مرغ مورد انتظار نیست که بدلیل هزینه های بالای تولید کاملا منطقی است، اما هیچ گونه کمبودی در بازار وجود ندارد.

طلاکش گفت: براساس رصد صورت گرفته قیمت هرکیلو مرغ در خرده فروشی ها ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزارتومان عرضه می شود و پیش بینی می شود که قیمت در همین حد باشد.

کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا نداریم

ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه کمبودی در عرضه ماهی شب یلدا نداریم، گفت: با توجه به آنکه مشکلی از حیث تولید ماهی نداریم، از این رو نوسان خاصی در قیمت نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تولید آبزیان جوابگوی نیاز بازار است، افزود: با وجود افزایش تقاضا در ایام‌پایانی سال، مشکلی در بازار نخواهیم داشت و تنها کنترل بر بازار باید صورت بگیرد تا نوسانی رخ ندهد.

قاسمی با بیان اینکه قیمت ماهی نسبت به سایر اقلام پروتئینی صرفه اقتصادی بیشتری دارد، گفت: ماهی طیف وسیعی از قیمت و کیفیت دارد به طوریکه برخی گونه های آن از ماهی ارزانتر و برخی گونه ها از فیله گوسفند هم گرانتر است.

بنابر گفته مسئولان امر، کمبودی در عرضه هیچ یک از اقلام شب یلدا وجود ندارد که انتظار می رود در ساعات پایانی با تشدید نظارت بر واحدها از گرانفروشی و تخلفات احتمالی جلوگیری شود تا خانوارها بتوانند اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند‌.