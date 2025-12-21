باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در ظاهر خیلی بی ارزش هستند، از دل کوهها با زحمت بیرون میآیند و در کارگاهها از دل آن ها گوهر بیرون میآید.
بیش از ۴۰ سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در بخشهایی از سرایان، سه قلعه و آیسک وجود دارد که با تلاش مردم محلی از زمین استخراج میشود.
یکی از هنرمندان سنگ تراش این منطقه میگوید: با برش دادن و تبدیل کردن به نگین ارزش این سنگها را چند برابر میکنیم.
او ادامه میدهد: سنگ عقیق سلیمانی سه قلعه خیلی معروف است و از همه مهمتر سنگ پاییزه سه قلعه است که جهانی شده و در همه کشورها تقریبا این سنگ را میشناسند.
سنگهای زیبایی که این روزها مایه کار، انگیزه و امید جوانان هنرمند شده است.
یکتا مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سرایان گفت: در مجموع ۱۰ کارگاه تجمیعی گوهر تراشی در شهرستان داریم که در این کارگاهها بیش از ۷۰ هنرمند فعال هستند.
سنگ عقیق شجر پاییزی سه قلعه از مهمترین سنگهای این منطقه در سال ۱۴۰۳ در فهرست نشان جغرافیایی کشور به ثبت ملی رسیده است.
حمایت از کارگاههای فعال و فراهم کردن تجهیزات پیشرفتهتر فرآوری میتواند مسیری تازه برای اشتغال زایی و ارزش افزوده سنگهای قیمتی ایجاد کند.