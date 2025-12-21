نظارت بر بازار مازندران با استفاده از ظرفیت نیرو‌های مردمی و راه‌اندازی سامانه متمرکز دریافت شکایات وارد مرحله جدیدی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استان مازندران از آغاز نظارت‌های مستمر و دقیق با کمک نیرو‌های مردمی برای مقابله با گران‌فروشی در سطح استان خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت نیرو‌های مردمی، نظارت‌های دقیق پیرامون مقابله با گران‌فروشی به‌زودی در استان آغاز خواهد شد.

او افزود: در همین راستا سامانه‌ای طراحی می‌شود تا شکایت‌های مردمی به‌صورت متمرکز دریافت شود و با هرگونه گران‌فروشی، برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران گفت: از واحد‌های صنفی که شاخص‌ها و پارامتر‌های لازم در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با گران‌فروشی را رعایت کنند، در همایشی که در آینده برگزار می‌شود، تجلیل خواهد شد.

میرمحمدی افزود: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار این انجمن قرار دارد و روش‌های صحیح رعایت حقوق مصرف‌کننده باید در میان اکثریت تولیدکنندگان نهادینه شود.

او عرضه کالا و خدمات به قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و هر اقدامی که منجر به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها شود را مصداق گران‌فروشی و جرم دانست.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان مازندران در پایان گفت: گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب تخلف محسوب می‌شود و متخلفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: گران فروشی ، نظارت بر بازار
