تیم‌های آرسنال، لیورپول و منچسترسیتی موفق شدند سال ۲۰۲۵ را با برد به پایان برسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس شب گذشته با برگزاری هشت مسابقه پیگیری شد که در مهمترین دیدار، تیم لیورپول در لندن ۲-۱ تاتنهام را شکست داد. 

در حالی که بازی در نیمه نخست کم رمق دنبال می‌شد، در اواسط نیمه ناگهان یک اتفاق جنجالی از راه رسید؛ ژاوی سیمونز پس از خطا بر روی ویرجیل فن دایک، با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. پس از تساوی بدون گل در ۴۵ دقیقه ابتدایی، آرنه اسلوت که حریفش را ده نفر می‌دید، الکساندر ایساک را به زمین آورد و مهاجم سوئدی در همان دقیقه اول حضورش در زمین موفق به گلزنی شد، اما به دلیل مصدومیت جدی زمین را ترک کرد. این گل با پاس فلورین ویرتس به ثمر رسید. هافبک گرانقیمت آلمانی با وجود انجام ۱۶ بازی، هنوز گلی در لیگ برتر به ثمر رسانده و پاس گل دیروز این بازیکن، نخستین تاثیر مستقیم او روی یک گل در رقابت‌های لیگ جزیره بود. قرمز‌ها در ادامه توسط هوگو اکیتیکه به گل دوم دست یافتند و در حالی که به نظر می‌رسید بازی را کنترل خواهند کرد، پس از گل لحظه آخری ریچارلیسون، استرس بزرگی را تحمل کردند. تاتنهام با اخراج رومرو در ثانیه‌های پایانی بازی را ۹ نفره به پایان برد. لیورپول با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و به رتبه پنجم صعود کرد. تاتنهام هم سیزدهم است.

در دیگر مسابقه، آرسنال صدرنشین با تک گل ویکتور یوکرس از روی نقطه پنالتی به روند بردهایش ادامه داد و با باقی موندن در صدر جدول به استقبال کریسمس رفت.

منچسترسیتی در تقابل با وست هم با نتیجه ۳-۰ در شب تاثیرگذاری ارلینگ هالند روی هر سه گل، پیروز شد. ارلینگ هالند با بریس در این بازی، رکورد گلزنی کریستیانو رونالدو در لیگ برتر انگلیس که ۱۰۳ گل بود را شکست و با ۱۲۲ بازی کمتر از ستاره پرتغالی، به آمار ۱۰۴ گل در این رقابت رسید. تیجانی ریندس دیگر گل سیتی را زد. سیتی با این برد همچنان با دو امتیاز کمتر نسبت به آرسنال صدرنشین در رتبه دوم جای دارد.

چلسی در ورزشگاه سنت جیمزز پارک برابر نیوکاسل قرار گرفت مسابقه‌ای پرهیجان و پرفرازونشیب که برتری میزبان در نیمه اول و بازگشت چشمگیر تیم انزو مارسکا در نیمه دوم، آن را به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های این هفته تبدیل کرد. در نیمه نخست نیک ولتماده با زدن ۲ گل میزبان را به برتری ۲ گله رساند. در نیمه دوم، چلسی چهره‌ای متفاوت از خود نشان داد. ابتدا ریس جیمز با ضربه آزاد تماشایی گل اول آبی‌ها را به ثمر رساند و سپس پدرو گل مساوی را وارد دروازه نیوکاسل کرد تا بازی ۲ بر ۲ به پایان برسد. با این نتیجه چلسی با ۲۹ امتیاز در رتبه چهارم باقی ماند. 

در سایر دیدار‌های دیروز لیگ جزیره، مصاف بورنموث و برنلی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید، برایتون و ساندرلند به تساوی بدون گل رضایت دادند، برنتفورد با دو گل ولوز رو شکست داد و لیدز ۴-۱ کریستال پالاس رو در هم کوبید.

