بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: یک مقدار چیدمان پنالتی زنان سرخپوشان در بازی جام حذفی با تراکتور ایراد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ابراهیم اسدی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان پایتخت برابر تیم تراکتور در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: به نظرم حیف شد که این بازی در فینال جام حذفی برگزار نشد چون شرایط فنی و قدرت پرسینگ بالایی را در این بازی دیدیم و هر 2 تیم چند موقعیت گلزنی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند. من فکر می کنم آن قدر سرعت بازی بالا بود که بازیکنان پرسپولیس یک مقدار استرس داشتند. ما دیدیم که پرسپولیس توانست گل تساوی را به تراکتور بزند و بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و دروازه بانانن ۲ تیم عملکرد خوبی در ضربات پنالتی داشتند. البته با وجود اینکه پرسپولیس ۲ بار در ضربات پنالتی جلو بود، اما نتیجه بازی را واگذار کرد.

اسدی درباره اینکه به نظر می رسد که پرسپولیس قدرت لازم در موقعیت سازی ندارد، گفت: من احساسم این است که پرسپولیس مهاجم نوک حمله خوبی ندارد چون ما وقتی بازی را نگاه می کردیم می دیدیم که متاسفانه علی علیپور در خط جلو تنها بود و اصلا توپ آن چنانی به علیپور نرسید و موقعیتی برایش خلق نشد. حالا مسائلی بوده و شاید اوسمار احتیاط کرده تا بازی را به پنالتی بکشاند. به هر حال باز هم می گویم که پرسپولیس به فوروارد نیاز دارد تا آن بازیکن بتواند رعب و وحشت در بین مدافعان حریف ایجاد کند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه موقعیت های تراکتور را در این بازی چطور ارزیابی می کند، بیان کرد: تیم تراکتور در دقایق ۳ و ۱۱ بازی به خاطر اشتباهات دفاعی پرسپولیس، موقعیت های خوبی داشت. پیام نیازمند روی یک ضربه کاشته گل خورد و این گل روی شرایط بازی به ثمر رسید، اما در مجموع او عملکرد خوبی در این بازی داشت. نیازمند در پنالتی ها هم نشان داد که شرایط خوبی دارد. البته من فکر می کنم باید نفراتی را برای زدن پنالتی انتخاب می کردیم که شرایط بهتری داشتند. به نظرم یک مقدار چیدمان نفراتمان در زدن پنالتی ها ایراد داشت. به طور طبیعی ما در پنالتی زدن می توانستیم شرایط بهتری نسبت به حریف داشته باشیم، اما ما شاهد هستیم که بازیکنان بزرگ مثل روبرتو باجو و فرانکو بارسی هم در شرایط سخت و بازی های بزرگ اشتباه کردند و پنالتی های خود را از دست دادند. فکر می کنم زمانی که کنعانی زادگان پنالتی دوم خود را زد، بیرانوند پایش از خط دروازه جلو بود. به هر حال بازی جام حذفی تمام شد، اما ما بهتر از این می توانستیم باشیم.

او درباره اینکه به نظرش پرسپولیس می تواند در لیگ برتر فوتبال به موفقیت برسد، بیان کرد: ان شا الله اوسمار بتواند با تجربیاتی که دارد، بازیکن برای نیم فصل بگیرد. به نظرم تعویض های تیم ما هم می توانست بهتر انجام شود. نیمه دوم بازی با تراکتور دیدیم که وقتی شکاری، عمری و کاظمیان به بازی آمدند، نحوه بازی ما تغییر یافت و سیستم ما هجومی تر شد و ما می توانستیم زودتر این نفرات را به بازی می آوردیم. البته وقتی تیم می بازد خیلی انتقادات و پیشنهادات صورت می گیرد، اما ما می توانستیم دقایق بیشتری از بازیکنان جوان استفاده کنیم که هجومی تر هستند و می توانستند موقعیت های خطرناکی روی دروازه حریف ایجاد کنند .

اسدی درباره اینکه عملکرد اورونوف و بیفوما را در بازی جام حذفی با تراکتور چطور ارزیابی می کند، گفت: اورونوف آزادی بیشتری در زمین مسابقه پیدا کرده است، اما به نظرم با تکروی هایش شرایط را برای پرسپولیس سخت می کند. اورونوف بار فنی بالایی دارد و می تواند راحت تر با بازیکنان هماهنگ شود و از بازیکنان کناری در پاس ها استفاده کند. من در بازی با تراکتور دیدم که بیفوما موقعیتی نداشت و همان بازیکنی بود که در دوران هاشمیان دیده بودیم.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد یعقوب براجعه در دفاع راست را چطور ارزیابی می کند، بیان کرد: براجعه بازیکن جوانی هست و حالا حالاها برای کسب تجربه جا دارد. او شرایط خوبی داشت و خدا را شکر فوتبال خوبی از خودش نشان داد، اما ما بازیکن بهتری از براجعه می خواهیم که هم با تجربه باشد و هم بتواند بازی رو به جلویی ارائه بدهد. حالا حالاها براجعه کار دارد.

او درباره اینکه فحاشی به افشین پیروانی و کریم باقری در ورزشگاه یادگار امام تبریز را چطور ارزیابی می کند، گفت: به نظرم این مسائل را باید به کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال بسپاریم و باید ببینیم که مسئولان برگزار کننده این بازی الان چه پاسخی دارند؟

اسدی درباره حرکت شجاع خلیل زاده بعد از زدن ضربه پنالتی را چطور ارزیابی می کند، اظهار کرد: متاسفانه مسائلی در فوتبال هست که باعث بروز اتفاقات بد می شود. اما اینکه الفاظ رکیک و حرکات ناموزون از سوی بازیکنان صورت بگیرد این مسائل را باید به کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال بسپاریم تا ببینیم که چه به صورت اعمال نظر می کنند.