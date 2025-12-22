رژیم صهیونیستی میان طوفانی از بحران‌های داخلی و خارجی غرق شده و تنها تظاهر به پیروزی می‌کند، وضعیتی که محافل امنیتی این رژیم آن را تعریف دقیق «فروپاشی از درون» به‌شکل تدریجی می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در حالی که رژیم صهیونیستی همچنان تلاش می‌کند چهره‌ای از اقتدار و پیروزی در برابر جهان ترسیم کند، تحلیل‌های داخلی و خارجی نشان‌دهنده غرق شدن تدریجی این رژیم در باتلاق بحران‌های چندلایه است که ریشه در شکست‌های نظامی، اقتصادی و اجتماعی دارد.

پوسته‌ای شکننده: زیر ظاهر پیروزی چه پنهان است؟

محافل امنیتی رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه این رژیم تنها تظاهر به پیروزی می‌کند و میان طوفانی از بحران‌های داخلی و خارجی به‌ویژه بعد از جنگ غزه غرق شده است، معتقدند وضعیتی کنونی رژیم اسرائیل تعریف دقیق «فروپاشی از درون» به‌شکل تدریجی است.

در واقع، آنچه از بیرون به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دیده می‌شود، در داخل با شکاف‌های عمیقی همراه است که از شکست در دستیابی به اهداف جنگی در غزه آغاز شده و به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی گسترش یافته است. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با ادامه محاصره غزه و قطع کمک‌های انسانی، نه‌تنها نتوانسته مقاومت را نابود کند، بلکه خود را در برابر فشار‌های بین‌المللی قرار داده که منجر به کاهش حمایت‌های غربی شده است. این وضعیت، شبیه به یک ساختمان بلند است که پایه‌های آن از درون پوسیده و هر لحظه ممکن است فرو بریزد، بدون اینکه صدای بلندی ایجاد کند.

ائتلاف‌های لرزان: چگونه حمایت غرب به باد می‌رود؟

در لایه‌های پنهان این بحران، ائتلاف‌های بین‌المللی که زمانی ستون فقرات رژیم صهیونیستی بودند، اکنون به مانند طناب‌هایی پوسیده عمل می‌کنند که هر لحظه ممکن است پاره شوند. این روند را می‌توان به عنوان یک انقباض آرام ژئوپلیتیکی توصیف کرد، جایی که کشور‌های عربی در حال فاصله‌گیری از همکاری‌های سابق هستند و ائتلاف‌هایی برای خارج کردن غزه از کنترل صهیونیستی شکل می‌گیرد. این تغییر موازنه قدرت، که با کاهش حمایت اروپا همراه است، رژیم را وادار به پذیرش واقعیت‌هایی کرده که پیش‌تر انکار می‌کرد، مانند ناکامی در نابودی محور مقاومت و بازگشت اسیران. این اقدامات تنها بحران داخلی را تشدید کرده و منجر به مشکلات روانی فزاینده در میان سربازان بازگشته از غزه شده است. آینده این روند می‌تواند به یک چرخه منفی منجر شود، جایی که کاهش حمایت خارجی، اقتصاد رژیم را که بر پایه کمک‌های سالانه میلیارد‌ها دلاری غرب استوار است، به ورطه رکود بکشاند و تا پایان دهه جاری، بدهی‌های انباشته آن را به مرز ورشکستگی برساند.

جبهه دیپلماتیک: باخت در سکوت جهانی

در عرصه دیپلماتیک، جایی که رژیم صهیونیستی همیشه برتری خود را ادعا می‌کرد، اکنون صحنه‌ای از عقب‌نشینی‌های اجباری است که مانند سایه‌ای بر آینده آن افتاده. مقاومت همچنان در مذاکرات فعال است، در حالی که کابینه نتانیاهو در تعلل فرو رفته، و این وضعیت می‌تواند رژیم را با پیشنهاد‌هایی رو‌به‌رو کند که هزینه بازسازی ویرانی‌های غزه را بر دوش خود آن بگذارد، پیشنهادی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مطرح شده و بر پایان محاصره غزه تأکید دارد.

گزارش‌های حقوق بشری با تمرکز بر آتش‌بس‌های ناپایدار که منجر به کشتار و جابه‌جایی بیشتر شده، نشان‌دهنده شکست رژیم در حفظ کنترل است، و این در حالی است که جامعه داخلی رژیم انرژی خود را صرف درگیری‌های ایدئولوژیک بر سر هویت و اشغال بیشتر سرزمین‌های فلسطینی می‌کند. این تصویر را تکمیل می‌کند که رژیم نه‌تنها در جبهه خارجی بازنده است، بلکه در داخل با بی‌توجهی به افکار عمومی جهانی رو‌به‌رو شده که منجر به انزوای بیشتر آن می‌شود.

کابوس تکراری: اخلاقیات دروغین در برابر واقعیت‌های تلخ

در عمق این فروپاشی، رسوایی‌های اخلاقی و اجتماعی رژیم صهیونیستی مانند زخم‌هایی باز عمل می‌کنند که هیچ درمانی برای آنها نیست. مثالی مانند رسوایی نیروی هوایی، جایی که خلبانان پس از آموزش‌های سخت به رفتار‌های غیراخلاقی روی آوردند و فرماندهان بر ارزش‌ها تأکید کردند در حالی که همان نیرو‌ها مسئول ویرانی‌های غزه هستند، نشان‌دهنده دوگانگی عمیقی است که رژیم را از درون می‌خورد.

گزارش‌ها بر مرگ کودکان واکسینه‌نشده، حملات به شهروندان فلسطینی و مشکلات روانی سربازان تأکید دارد، که با آمار بالای ترک خدمت به دلیل آسیب‌های روانی همراه است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند شمار افراد آسیب‌دیده به طور چشمگیری افزایش یابد. سیستم بهداشت روانی رژیم صهیونیستی تحت فشار جنگ فروپاشیده، کلاس‌های درس لغو می‌شوند و وزارت آموزش با استعفای مقامات ارشد رو‌به‌رو است، در حالی که کمبود قاضی و تمرکز قدرت در دستان محدود، نهاد‌های قضایی را به پوسته‌ای توخالی تبدیل کرده است.

در نهایت، این روند می‌تواند به یک انفجار داخلی منجر شود، جایی که نسل‌های آینده رژیم در یک سرزمین فروپاشیده زندگی کنند، بدون اینکه بتوانند از چرخه انحطاط خارج شوند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، نابودی اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
در حال حاضر فقط اقتصاد ایران فروپاشیده .و مردم ایران بیچاره شدن
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
جنگ بعدی 8000 موشک فوق سنگین به اسرائیل خواهیم زد در کمتر از 2 دقیقه
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
براساس معادلات نظامی پیش بینی آینده رژیم جعلی سخته اما براساس باورهای دینی این رژیم عمرطولانی نخواهد داشت چون براساس ظلم و ستم بنا شده و حکومت های ظالم معمولاً عمرطولانی نداشته و ندارند و نابودی این رژیم را ما با چشم خود خواهیم دید ولی چگونگی آن را فقط خدا می داند .
۱
۵
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۱:۰۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نخندونید ما رو تو رو خدا..دلار 131 هزار تومان..بعد اونا تو بحرانند؟ یعنی میخواید بگید شما تو بحران نیستید؟ اصن ما برای چی باید بدونم اسراییل یا آمریکا تو بحرانه یا نه؟ مگه منفعتی داره برای ما؟ شما وظیفت به عنوان خبرگزاری اینه که مسولین داخلی رو بیاری ازشون حساب بکشی که این چه وضعیتیه..رفتی چسبیدی لنگ اسراییل رو گرفتی؟ اصن به تو چه
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دشمن را شکست خورده و ضعیف فرض نکنید همانطوری که آنها هم از 40 سال پیش تصور بر فروپاشی ایران از درون در عرض مدت کوتاهی داشتند!!!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
من با رژیم اشغالگر کار ندارم این چیزی های می نویسید دقت کنید وضع کشور خودمان خیلی گل و بلبله ما خبر نداریم این چیزهای که نوشتید از کجا آوردید واقعاً خودت در ایران زندگی می کنی مثلاً بخشی از نوشته شما رژیم صهیونیستی میان طوفانی از بحران‌های داخلی و خارجی غرق شده و تنها تظاهر به پیروزی می‌کند یعنی ما بحران نداریم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
پولداران و تحصیلکرده های صهیونیستی .چونکه همشون از اروپا و امریکا و آسیا برای اشغال سرزمین های فلیسطینی
امدند .فرار را بر قرار ترجیح دادند
خانه عنکوبت است .همه به جان یکدیگر افتادند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دیگه تیغشون نمیبره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
شما تورم کنترل کنید و به مشکلات داخلی رسیدگی کنید
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آمریکا و اسرائیل درسال ۲۰۰۰ کلکشان کنده بوده اما نوکران وغربزده ها تا به حال آمریکا واسرائیل را نگه داشتند والان که شرکتهای خصوصی دیگر منافعی ندارند پشت این قرض زده ها را خالی کردند ودیگر شما قدرتی بنام اسرائیل وآمریکا نخواهید دید برای غربزده ها متاسفم
۱
۱
پاسخ دادن
