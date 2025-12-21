دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر حمایت از تولید ملی، از نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات لبنی اساسی و لزوم افزایش نظارت بر کیفیت این محصولات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضائیه در حمایت از تولید و صیانت از حقوق عامه، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به همراه جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی مرتبط با حوزه تولید، از یک شرکت لبنیاتی بازدید کرد.

این بازدید با هدف نظارت میدانی بر فرآیند تولید، رعایت استاندارد‌های بهداشتی، کیفیت محصولات، شرایط کاری کارکنان و همچنین بررسی وضعیت تولید و عرضه کالا‌های اساسی و پر تقاضای لبنی در سبد معیشتی مردم، انجام شد.

دادستان تهران در جریان این بازدید، از بخش‌ها و سالن‌های مختلف تولید شرکت بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه تولید و عرضه محصولات قرار گرفت. وی همچنین با جمعی از کارکنان و کارگران این مجموعه گفت‌و‌گو کرد و پای صحبت‌ها و دغدغه‌های آنان نشست.

در ادامه، جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. در این نشست، مشکلات و مطالبات شرکت از جمله تأمین سرمایه در گردش، عرضه شیر خام با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، کمبود نهاده‌های دامی، مشکلات تأمین مواد اولیه‌ای نظیر شکر و روغن، ناترازی انرژی و درخواست اعمال شرایط سخت و زیان‌آور قانون کار برای کارگران، به تفصیل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

علی صالحی با تأکید بر لزوم پیگیری عملی و فوری مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار داشت: بازدید‌های میدانی از واحد‌های تولیدی و صنعتی، به‌عنوان یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، به‌صورت هدفمند در دستور کار دادستانی تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تلاش می‌شود با حضور هم‌زمان مسئولان ذی‌ربط، مشکلات صنعتگران بدون مکاتبات زائد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

وی با اشاره به نقش مهم نهاده‌های دامی در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی تصریح کرد: تأمین نهاده‌های دامی یکی از چالش‌های اصلی صنایع لبنی است که وزارت جهاد کشاورزی باید با پیگیری جدی، این موضوع را مدیریت کند؛ چرا که کمبود نهاده‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت محصولات دارد.

دادستان تهران همچنین از برخورد قانونی با دامداری‌های متخلف خبر داد و گفت: با واحد‌هایی که با وجود دریافت نهاده‌های دامی دولتی، از عرضه شیر خام خودداری کرده یا اقدام به گران‌فروشی خارج از ضوابط می‌کنند، برابر قانون و بدون اغماض برخورد قضائی خواهد شد.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود از نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات لبنی اساسی خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان هستند. سایر محصولات لبنی نیز به‌زودی از طریق ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری و ابلاغ خواهد شد تا زمینه هرگونه سو استفاده و اخلال در بازار از بین برود.

وی تأکید کرد: دادستانی تهران از باب صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم، موضوع تنظیم بازار و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات لبنی را تا حصول نتیجه مطلوب به‌طور مستمر پیگیری خواهد کرد.

دادستان تهران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنایع لبنی کشور خاطرنشان کرد: محصولات تولید داخل علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، باید در بازار‌های جهانی نیز عرضه شود تا نام جمهوری اسلامی ایران با محصولات سالم و باکیفیت در عرصه بین‌المللی بدرخشد.

صالحی در پایان، با تأکید بر اهمیت سلامت عمومی مردم به‌ویژه در حوزه محصولات لبنی، خواستار تشدید کنترل‌های کیفی شد و افزود: افزایش کیفیت محصولات لبنی باید به‌صورت جدی دنبال شود، چرا که این محصولات نقش مستقیم در سلامت جامعه دارند.

وی همچنین استفاده از پنل‌های خورشیدی برای جبران بخشی از ناترازی انرژی این شرکت را اقدامی مؤثر دانست و بر توجه مدیران به این راهکار تأکید کرد.

