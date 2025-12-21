دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تراکتوری‌ها سعی کردند فحاشی به افشین پیروانی و کریم باقری را توجیه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس  در گفت و گو باخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی سرخپوشان پایتخت برابر تیم تراکتور در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: بازی خوبی بود، اما حاشیه های بسیاری داشت و شاید برازنده این بازیکنان نبود که این حرکات را انجام بدهند. مردم مهماندوست تبریز  برخورد مناسبی با اعضای تیم پرسپولیس انجام ندادند. البته داور بازی هم اشتباهاتی داشت و بیرانوند در زمان زدن پنالتی آخر پایش از خط دروازه جلو بود و من تعجب می کنم که چرا کمک داور و  VAR  این خطا را نگرفت. به هر حال به وضوح نشان داد که حرکت بیرانوند خطا بود، اما داور، کمک داور و VAR این صحنه را ندید. 

او افزود: به نظرم شجاع خلیل زاده و حسین کنعانی زادگان نباید آن حرکات را انجام می دادند و در شخصیت این ۲ بازیکن نیست که چنین حرکاتی را انجام دادند. در ابتدا این بازی بدون تماشاگر بود و بعد تصمیم عوض شد و رای به برگزاری بازی با تماشاگر را دادند و درصد کمی از سهمیه تماشاگران هم به پرسپولیس دادند و همین موضوع باعث شد که تنش ایجاد شود. باشگاه های تراکتور و پرسپولیس همیشه با هم خوب بودند، اما تنش هایی بین این ۲ باشگاه به وجود آمده و فحاشی بین هوادارانشان زیاد شده است.  من فکر می کنم مدیران تراکتور و پرسپولیس با هم نشستی داشته باشند و هماهنگی لازم را با یکدیگر انجام بدهند چون فوتبال ورزشی هست که باید همه از دیدن آن لذت ببرند نه اینکه برخی از افراد به ورزشگاه بروند و به بازیکنان و مربیان حریف فحش و ناسزا بگویند. من اعتقاد دارم که این بازی از لحاظ فوتبالی مشکلی نداشت، اما برای برگزار کنندگان این بازی متاسف هستم. 

سلطانی درباره اینکه فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی را چطور ارزیابی می کند، بیان کرد: به هر صورت کریم باقری بچه تبریز است و  به او فحش و ناسزا دادند. افشین پیروانی هم خیلی باادب و باکلاس هست. باقری و پیروانی بازیکنان ملی پوش ما بودند ، اما  به این ۲ نفر فحش و ناسزا دادند و کار بسیار زشتی بود. به نظرم فدراسیون فوتبال دخالت کند و کمیته انضباطی جریمه ای در نظر بگیرید و  این کمیته سفت و محکم با خاطیان برخورد کند. زنوزی مالک باشگاه تراکتور بر روی فدراسیون فوتبال اشراف دارد به خاطر همین برخوردی با او و تیمش  صورت نمی گیرد.مسئولان فوتبال  باید همه را به یک چشم ببینند، اما این اتفاق رخ نمی دهد و همه را با یک چشم نمی بینند. 

پیشکسوت پرسپولیس درباره  ارزیابی اش از بیانیه باشگاه تراکتور بابت فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: ما هم ایرانی هستیم، اما  هر کدام از ما به یک قوم و مذهب تعلق داریم و این دلیل نمی شود که به کسی در ورزشگاه توهین کنند.  در شخصیت  حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده نبود که چنین حرکتی را  انجام بدهند  و همه این مسائل  باعث شد که تنش ایجاد شود. این بازیکنان می توانستند شخصیت خود را حفظ کنند تا مشکلی ایجاد نشود. کریم باقری و افشین پیروانی آدمهای خوبی هستند. من چندین سال هست که با این ۲ نفر دوست هستم و هیچ وقت با کسی به مشکل برنخوردند. به هر حال تراکتوری ها بهانه هایی برای خود ساختند و خودشان را توجیه می کنند. 

دروازه بان اسبق پرسپولیس درباره اینکه کدامیک از گلرهای پرسپولیس و تراکتور در بازی جام حذفی بهتر دروازه بانی کرد، گفت: من همیشه از بیرانوند انتقاد کردم، اما نمی توانم منطق خود را کنار بگذارم و واقعیت را نگویم. بیرانوند دروازه بان خوبی است، اما با اعمال و کارهایی که انجام داد در شخصیتش نیست. از آن طرف، پیام نیازمند یکی از بهترین خریدهای پرسپولیس بوده است و گلر باشخصیت و ششدانگی هست. ما ۴، ۵ دروازه بان خوب بیشتر نداریم. البته بیرانوند باید به عقبه خود نگاه کند و ببیند چه کاره بوده است. بیرانوند بیان کرده که در کارواش کار می کرده و در میدان آزادی می خوابیده، اما اکنون که او به جایی رسیده است باید  شخصیت خودش را حفظ کند، اما متاسفانه علی رغم اینکه دروازه بان خوبی است و من نمی توانم او را نفی کنم ، اما اعمال و حرکاتش درست نیست. 

او درباره اینکه پرسپولیس می تواند حداقل در لیگ برتر فوتبال به موفقیت برسد، بیان کرد: تیم پرسپولیس در خط حمله ، دفاع راست و هافبک مشکل دارد و باید ۲، ۳ بازیکن جذب شوند تا نقاط ضعف را بتوانند پوشش بدهند. میانگین سنی سرخپوشان بالا هست و این موضوع دارد به پرسپولیسی ها ضربه می زند. من فکر می کنم ۳، ۴ بازیکن در پرسپولیس دارند بازی می کنند، اما در حد و اندازه این تیم نیستند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال تراکتور تبریز ، جام حذفی
خبرهای مرتبط
جام حذفی فوتبال؛
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
جام حذفی فوتبال؛
سپاهان- خیبر خرم آباد؛ دوئل محرم نویدکیا و سید مهدی رحمتی در نقش جهان
اسدی:
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
از تیمی که شخصیت و فرهنگ فوتبالی نداره
چه انتظاری به جز این میشه داشت؟
واقعاً درست میگن از زمانی چرخ کوچک تراکتر افتاد جلو چرخ بزرگش مرام، معرفت و فرهنگ هم پر کشید...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تراختور باید بره همون جائیکه سالها بود دسته سه بازی کنه لیاقتشان همون جاس ! اینا فرهنگ لیگ برتر ندارن ! به خودشونم فحاشی میکنن ??????
۱۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این همه با پیشکسوتان پیروزی مصاحبه کردین کافیه یکبار هم با یکی از بزرگان تراکتور مثل رسول خطیبی و یونس باهنر مصاحبه کنین تا عدالت رعایت بشه.فحش دادن بدعت تیم پیروزی هست فحش دادن به مادر رسول خطیبی که مادر شهید است زمانی اصلا فحش مد نبود
۶
۱۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۳۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
هیچکس به اندازه ی کسیکه قانون رازیرپا گذاشت به اتحاد ویگانگی وبرادری وفرهنگ ایران زمین ضربه نزده همانکه حرف وعملش180درجه مخالفند.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خجالت بکشید،بی شعورها، تماشاگر نماها،چرا فحاشی،لیاقت خودتونه،....خاک برسرتون
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
هر فردی فحاشی بکنه در اصل به ناموس خودش فحاشی میکنه
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اگر بخواهیم توجیهات اخیر باشگاه تراکتور را ملاک قرار دهیم
به آنها میگوییم :
فرهنگ غنی ایرانیان میگوید :
ادب از که آموختی ؟! از بی ادبان
نهایت حرف ما همین است !!!
شما اینچنین نکردید
خون را با یک دریا خون شستید !!!
۱۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
جمع کنید انقدر پول بیت المال رو صرف تیم پرسپولیس واستقلال کردین که باختشون رو دو سه روز توجیه میکنید آی داور مشکل داشت آی تماشاگر به بازیکنان چپ نگاه کرد که نتونستن بازی کنن
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
همیشه از خطاها و هنجارشکنی پرسپولیسی ها چشم پوشی میکند یکبار هم از شهرستانی ها گذشت کنید.
۸
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
یکبار مصاحبه ی خودتو بخونی میفهمی نه تراکتوری ها بهانه تراشیدن نه گذشته ی شریف بیرانوند که کارگر کارواش بوده به تو ربطی داره و برگزاری بازی با تماشاگر یعنی حضور مردم در استادیوم اگه از حضور مردم ناراحتتی این دیگه بحثش جداس
۹
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۰:۳۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بازی ناعادلانه هست تک حذفی باید زمین بی طرف و تماشاچی نصف نصف برابر باشه اون توهین ها هم هماهنگ شده بودن و عمدی
۷
۱۳
پاسخ دادن
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
آخرین اخبار
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم