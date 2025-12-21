باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو باخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی سرخپوشان پایتخت برابر تیم تراکتور در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: بازی خوبی بود، اما حاشیه های بسیاری داشت و شاید برازنده این بازیکنان نبود که این حرکات را انجام بدهند. مردم مهماندوست تبریز برخورد مناسبی با اعضای تیم پرسپولیس انجام ندادند. البته داور بازی هم اشتباهاتی داشت و بیرانوند در زمان زدن پنالتی آخر پایش از خط دروازه جلو بود و من تعجب می کنم که چرا کمک داور و VAR این خطا را نگرفت. به هر حال به وضوح نشان داد که حرکت بیرانوند خطا بود، اما داور، کمک داور و VAR این صحنه را ندید.

او افزود: به نظرم شجاع خلیل زاده و حسین کنعانی زادگان نباید آن حرکات را انجام می دادند و در شخصیت این ۲ بازیکن نیست که چنین حرکاتی را انجام دادند. در ابتدا این بازی بدون تماشاگر بود و بعد تصمیم عوض شد و رای به برگزاری بازی با تماشاگر را دادند و درصد کمی از سهمیه تماشاگران هم به پرسپولیس دادند و همین موضوع باعث شد که تنش ایجاد شود. باشگاه های تراکتور و پرسپولیس همیشه با هم خوب بودند، اما تنش هایی بین این ۲ باشگاه به وجود آمده و فحاشی بین هوادارانشان زیاد شده است. من فکر می کنم مدیران تراکتور و پرسپولیس با هم نشستی داشته باشند و هماهنگی لازم را با یکدیگر انجام بدهند چون فوتبال ورزشی هست که باید همه از دیدن آن لذت ببرند نه اینکه برخی از افراد به ورزشگاه بروند و به بازیکنان و مربیان حریف فحش و ناسزا بگویند. من اعتقاد دارم که این بازی از لحاظ فوتبالی مشکلی نداشت، اما برای برگزار کنندگان این بازی متاسف هستم.

سلطانی درباره اینکه فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی را چطور ارزیابی می کند، بیان کرد: به هر صورت کریم باقری بچه تبریز است و به او فحش و ناسزا دادند. افشین پیروانی هم خیلی باادب و باکلاس هست. باقری و پیروانی بازیکنان ملی پوش ما بودند ، اما به این ۲ نفر فحش و ناسزا دادند و کار بسیار زشتی بود. به نظرم فدراسیون فوتبال دخالت کند و کمیته انضباطی جریمه ای در نظر بگیرید و این کمیته سفت و محکم با خاطیان برخورد کند. زنوزی مالک باشگاه تراکتور بر روی فدراسیون فوتبال اشراف دارد به خاطر همین برخوردی با او و تیمش صورت نمی گیرد.مسئولان فوتبال باید همه را به یک چشم ببینند، اما این اتفاق رخ نمی دهد و همه را با یک چشم نمی بینند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره ارزیابی اش از بیانیه باشگاه تراکتور بابت فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: ما هم ایرانی هستیم، اما هر کدام از ما به یک قوم و مذهب تعلق داریم و این دلیل نمی شود که به کسی در ورزشگاه توهین کنند. در شخصیت حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده نبود که چنین حرکتی را انجام بدهند و همه این مسائل باعث شد که تنش ایجاد شود. این بازیکنان می توانستند شخصیت خود را حفظ کنند تا مشکلی ایجاد نشود. کریم باقری و افشین پیروانی آدمهای خوبی هستند. من چندین سال هست که با این ۲ نفر دوست هستم و هیچ وقت با کسی به مشکل برنخوردند. به هر حال تراکتوری ها بهانه هایی برای خود ساختند و خودشان را توجیه می کنند.

دروازه بان اسبق پرسپولیس درباره اینکه کدامیک از گلرهای پرسپولیس و تراکتور در بازی جام حذفی بهتر دروازه بانی کرد، گفت: من همیشه از بیرانوند انتقاد کردم، اما نمی توانم منطق خود را کنار بگذارم و واقعیت را نگویم. بیرانوند دروازه بان خوبی است، اما با اعمال و کارهایی که انجام داد در شخصیتش نیست. از آن طرف، پیام نیازمند یکی از بهترین خریدهای پرسپولیس بوده است و گلر باشخصیت و ششدانگی هست. ما ۴، ۵ دروازه بان خوب بیشتر نداریم. البته بیرانوند باید به عقبه خود نگاه کند و ببیند چه کاره بوده است. بیرانوند بیان کرده که در کارواش کار می کرده و در میدان آزادی می خوابیده، اما اکنون که او به جایی رسیده است باید شخصیت خودش را حفظ کند، اما متاسفانه علی رغم اینکه دروازه بان خوبی است و من نمی توانم او را نفی کنم ، اما اعمال و حرکاتش درست نیست.

او درباره اینکه پرسپولیس می تواند حداقل در لیگ برتر فوتبال به موفقیت برسد، بیان کرد: تیم پرسپولیس در خط حمله ، دفاع راست و هافبک مشکل دارد و باید ۲، ۳ بازیکن جذب شوند تا نقاط ضعف را بتوانند پوشش بدهند. میانگین سنی سرخپوشان بالا هست و این موضوع دارد به پرسپولیسی ها ضربه می زند. من فکر می کنم ۳، ۴ بازیکن در پرسپولیس دارند بازی می کنند، اما در حد و اندازه این تیم نیستند.