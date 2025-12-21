باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - مهدی رعیتی مدیر عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای مناطق آزاد اظهار داشت: حمل و نقل پاک به معنای استفاده از روشهای حمل و نقل است که به محیط زیست آسیب نمیزنند و در جهت حفظ و احترام به طبیعت طراحی شدهاند. این مساله در دنیای امروز به ویژه در کشورهای توسعه یافته، به یکی از اصلیترین چالشهای زیستمحیطی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در ایران، علیرغم اینکه در مورد حمل و نقل پاک سخنرانیها و وعدههای زیادی داده شده، فاصله معناداری بین آنچه در عمل مشاهده میشود و آنچه در کلام بیان میگردد وجود دارد. به نظر میرسد که یک استراتژی مشخص و جامع در این زمینه وجود ندارد.
او بیان کرد: در بسیاری از کلانشهرها، مانند تهران، آلودگی هوا به یک معضل جدی تبدیل شده است، اما اقداماتی که برای کاهش این آلودگی انجام میشود، معمولاً پراکنده و بدون هماهنگی است.
رعیتی توضیح داد: یکی از مشکلات اصلی در حمل و نقل پاک در ایران، عدم وجود یک نهاد یا ارگان مشخص برای هدایت و نظارت بر این موضوع است. این مسئله باعث میشود که مسئولیتها به راحتی به یکدیگر انتقال یابد و کسی مسئولیت را به عهده نگیرد.
مدیر عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای مناطق آزاد به چالشهای حمل و نقل پاک اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا یکی از عواقب مستقیم عدم توجه به حمل و نقل پاک است. با افزایش تعداد خودروها و عدم نظارت بر کیفیت سوخت و خودروها، آلودگی هوا به شدت افزایش یافته است. در سالهای اخیر، مشاهده شده که حتی در روزهای پاییزی با وارونگی دما، آلودگی به اوج خود میرسد و این موضوع تأثیرات منفی بر سلامت شهروندان دارد.
رعیتی توضیح داد:زیرساختهای حمل و نقل عمومی در بسیاری از شهرها بهویژه در کلانشهرها مناسب نیست. عدم توسعه و بهبود زیرساختها باعث میشود که مردم به استفاده از خودروهای شخصی روی بیاورند.در برخی شهرها، سیستم حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوسهای برقی به اندازه کافی توسعه نیافتهاند که بتوانند نیازهای روزمره مردم را پوشش دهند.
مدیر عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای مناطق آزاد تصریح کرد: ضروری است که یک استراتژی جامع برای حمل و نقل پاک تدوین شود که شامل تمامی جوانب این موضوع باشد. این استراتژی باید شامل توسعه زیرساختها، بهبود کیفیت وسایل نقلیه، و افزایش آگاهی عمومی باشد.
او گفت: تعیین یک نهاد مشخص برای هدایت پروژههای حمل و نقل پاک میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. این نهاد باید بتواند همکاریهای بین بخشی را تسهیل کند و مسئولیتها را بهطور واضح مشخص نماید.