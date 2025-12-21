باشگاه خبرنگاران جوان - بلندترین شب سال، فرصتی برای بازگشت به سنتها و زندگی واقعی است، اما موبایلها و شبکههای اجتماعی، بسیاری از جمعهای خانوادگی را به نمایشهای مجازی محدود کردهاند. اگر امسال گوشیها کنار گذاشته نشوند، شب یلدا به جای یادآوری خاطرات و صلهرحم، صرف پست و استوری خواهد شد و فرزندان ما اصل آیینها را درک نخواهند کرد.
«همان لحظه که وارد خانه میشویم، پس از درآوردن کفشها، گوشیهای همه جمعآوری میشود و تا موقع خداحافظی در سبدی کنار گذاشته میشود.» این تجربه یکی از کاربران در مهمانیهای خانوادگی است که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته است. این توصیه ساده، میتواند چراغ راهی برای بازگرداندن روح واقعی شب یلدا به خانوادهها باشد در روزگاری که با حضور پررنگ موبایل و شبکههای اجتماعی، این سنت دیرینه به حاشیه رانده شده و بسیاری از جمعهای خانوادگی به جای گفتوگوی مستقیم و گرم، به تماشای صفحه گوشیها مشغولاند.
فضای مجازی؛ دشمن آرامش دورهمیها
دیگر چیزی به بلندترین شب سال نمانده است، چای داغ کنار کرسی، آجیل سنتی زمستانه، هندوانه و انار تازه، گفتوگوهای دلی و بازیهای دستهجمعی؛ اینها خاطره شب یلدا در ذهن پدر و مادر و پدربزرگها و مادربزرگهای ماست. امروز اما این لحظات آرامشبخش جای خود را به عکس گرفتن برای پست و استوری، بازیهای اکشن موبایلی و گردش بیهدف در شبکههای اجتماعی دادهاند. نوجوانان و کودکان، به جای تجربه واقعی لذت آیینها، در دنیای مجازی غرق میشوند و صفا و مهربانی قدیم جای خود را به لحظههای گذرا و نمایشی داده است. سید فرهاد دانشور، روانشناس، تأکید میکند که در دورهای که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی همهگیر شده و روابط اجتماعی و خانوادگی کاربران را تغییر داده است، شب یلدا فرصتی برای بازگشت به نهاد خویش و تجربه زندگی با آرامش و فکر آسودهتر است. به گفته او، این شب باید فرصتی برای مبادله عاطفه و مهربانی میان اعضای خانواده و بستگان، و گفتوگوهای کلامی ارزشمند باشد.
مجازی شدن زندگی و تقلید از بلاگرها
زندگی تجملاتی و رسم و رسوم نمایشی بلاگرها، سالهاست که از دریچه فضای مجازی به زندگی واقعی خانوادهها کشیده شده است. این حضور پررنگ، باعث شده تا فرزندان کوچک، تجربه واقعی آیینها را درک نکنند و از سنتهای فرهنگی دور بمانند. اگر جامعهای از ریشههای فرهنگی و آداب و رسوم خود فاصله بگیرد، بدون شک هویت جمعی خود را از دست خواهد داد. در این میان، شب یلدا میتواند فرصتی باشد تا دکمه توقف رصد زندگیهای پرزرق و برق مجازی را فشار دهیم و به جای تقلید از تصاویر ساخته شده بلاگرها، لحظاتی واقعی در کنار خانواده بسازیم. چای داغ کنار کرسی، هندوانه و انار تازه، گفتوگوهای چهره به چهره و یادآوری خاطرات خانوادگی، بخشهایی هستند که فضای مجازی نمیتواند جایگزین آن شود. جامعهشناسان معتقدند هر جامعه با فرهنگ و آداب و رسوم خود زنده است و آیینهایی مثل شب یلدا، رابطههای انسانی و همبستگی اجتماعی را تقویت میکند. وقتی موبایل و شبکههای اجتماعی حضور پررنگ پیدا میکنند، این پیوندها تضعیف میشوند و تجربه واقعی آیینها از دست میرود؛ بنابراین، دوری از موبایل و حضور فعال در جمع خانوادگی، تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت فرهنگی برای حفظ هویت جمعی و استحکام خانوادهها است.
به جای آنکه طولانیترین شب سال را صرف جستوجو در شبکههای اجتماعی و عکس گرفتن و انتشار لحظات در فضای مجازی کنیم، میتوانیم این فرصت را به لحظات واقعی و انسانی اختصاص دهیم. گفتوگوهای صمیمی، خاطرهسازی با کودکان، احترام به بزرگترها و تکرار سنتهای دیرینه، روح واقعی شب یلدا را بازمیگرداند. دانشور فعال فرهنگی میگوید که «شب یلدا باید فرصتی برای بازگشت به سالهای پیش باشد، زمانی که زندگی با خیالی آرامتر و فکر آسودهتر جریان داشت.» پس یک امشب را هم که شده بلاگرها را رصد نکنید و اینترنتها را خاموش کنید و از تلفن همراهتان دل بکنید، قول میدهیم ضرر نمیکنید.
منبع: فارس