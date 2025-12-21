باشگاه خبرنگاران جوان - بلندترین شب سال، فرصتی برای بازگشت به سنت‌ها و زندگی واقعی است، اما موبایل‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از جمع‌های خانوادگی را به نمایش‌های مجازی محدود کرده‌اند. اگر امسال گوشی‌ها کنار گذاشته نشوند، شب یلدا به جای یادآوری خاطرات و صله‌رحم، صرف پست و استوری خواهد شد و فرزندان ما اصل آیین‌ها را درک نخواهند کرد.

«همان لحظه که وارد خانه می‌شویم، پس از درآوردن کفش‌ها، گوشی‌های همه جمع‌آوری می‌شود و تا موقع خداحافظی در سبدی کنار گذاشته می‌شود.» این تجربه یکی از کاربران در مهمانی‌های خانوادگی است که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته است. این توصیه ساده، می‌تواند چراغ راهی برای بازگرداندن روح واقعی شب یلدا به خانواده‌ها باشد در روزگاری که با حضور پررنگ موبایل و شبکه‌های اجتماعی، این سنت دیرینه به حاشیه رانده شده و بسیاری از جمع‌های خانوادگی به جای گفت‌وگوی مستقیم و گرم، به تماشای صفحه گوشی‌ها مشغول‌اند.

فضای مجازی؛ دشمن آرامش دورهمی‌ها

دیگر چیزی به بلندترین شب سال نمانده است، چای داغ کنار کرسی، آجیل سنتی زمستانه، هندوانه و انار تازه، گفت‌وگوهای دلی و بازی‌های دسته‌جمعی؛ این‌ها خاطره شب یلدا در ذهن پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های ماست. امروز اما این لحظات آرامش‌بخش جای خود را به عکس گرفتن برای پست و استوری، بازی‌های اکشن موبایلی و گردش بی‌هدف در شبکه‌های اجتماعی داده‌اند. نوجوانان و کودکان، به جای تجربه واقعی لذت آیین‌ها، در دنیای مجازی غرق می‌شوند و صفا و مهربانی قدیم جای خود را به لحظه‌های گذرا و نمایشی داده است. سید فرهاد دانشور، روانشناس، تأکید می‌کند که در دوره‌ای که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شده و روابط اجتماعی و خانوادگی کاربران را تغییر داده است، شب یلدا فرصتی برای بازگشت به نهاد خویش و تجربه زندگی با آرامش و فکر آسوده‌تر است. به گفته او، این شب باید فرصتی برای مبادله عاطفه و مهربانی میان اعضای خانواده و بستگان، و گفت‌وگوهای کلامی ارزشمند باشد.