مدیرکل شیلات استان اردبیل، از آغاز برداشت ماهیان گرمابی از استخر‌های پرورش ماهی شهرستان پارس‌آباد مغان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌بخش صبح امروز در بازدید از استخر‌های پرورش ماهی پارس آباد گفت: بر اساس آمار‌های موجود، میزان تولید ماهیان گرمابی در شهرستان پارس‌آباد در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و صد تن بوده است که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یابد.

او توسعه زیرساخت‌های پرورش آبزیان، بهینه‌سازی روش‌های پرورشی، ارتقای مدیریت مزارع و استفاده مؤثر از منابع آبی را از مهم‌ترین عوامل این افزایش تولید برشمرد و افزود: زمان‌بندی مناسب عملیات برداشت، ساماندهی بازار فروش و تدوین برنامه‌های هدفمند صادراتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف تولیدی این بخش دارند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به گونه‌های پرورشی ماهیان گرمابی در پارس‌آباد، گفت: در حال حاضر چهار گونه اصلی شامل کپور معمولی، آمور، فیتوفاگ و بیگ‌هد در استخر‌های پرورشی این شهرستان تولید می‌شود که سهم مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و توسعه صادرات آبزیان دارند.

اله بخش در ادامه با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان پارس‌آباد در حوزه شیلات، افزایش تولید ماهیان گرمابی را گامی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و تقویت امنیت غذایی استان و کشور عنوان کرد.

منبع: شیلات

برچسب ها: تولید ماهیان گرمابی ، ایجاد اشتغال پایدار ، رونق اقتصادی
