ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) با پیشنهاد محمدباقر قالیباف مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.

رئیس مجلس اظهار کرد: در تبصره ۳ و ۴ ماده یک این طرح ابهامات اساسی وجود دارد. اما از آنجایی که ماده یک این طرح در صحن تصویب شده است، برای بازگشت به کمیسیون نیاز به رأی نمایندگان دارد.

در نهایت نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی موافقت کردند.

در ماده یک این طرح سقف کیفری برای پرداخت مهریه تعیین شده بود که که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: قانون مهریه ، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
خبرهای مرتبط
قالیباف در نطق پیش از دستور:
فرایند استیضاح با انجام نشدن اصلاحات ضروری و عدم ترمیم کابینه توسط دولت آغاز می‌شود
بررسی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در دستورکار مجلس
برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛
اصلاح لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
نقض حقوق زنان
۰
۰
پاسخ دادن
آغاز فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی با ۲ ساعت تاخیر به مناسبت شب یلدا
چرا رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اجازه قرائت نامه رهبر انقلاب در پخش زنده را نداد؟
سرلشکر موسوی: دشمنان ما به هیچ قانون بین المللی پایبند نیستند
سردار وحیدی: تولید تسلیحات ایران لحظه‌ای متوقف نشده است
عارف: مخالف ایجاد محدودیت در فضای مجازی هستم/ راهی جز استفاده از اقتصاد دیجیتال نداریم
دریادار ایرانی: ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی هستند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و همتای پاکستانی
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و همتای پاکستانی
سردار وحیدی: تولید تسلیحات ایران لحظه‌ای متوقف نشده است
دریادار ایرانی: ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش در مسیر آفریقای جنوبی هستند
سرلشکر موسوی: دشمنان ما به هیچ قانون بین المللی پایبند نیستند
عارف: مخالف ایجاد محدودیت در فضای مجازی هستم/ راهی جز استفاده از اقتصاد دیجیتال نداریم
چرا رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اجازه قرائت نامه رهبر انقلاب در پخش زنده را نداد؟
آغاز فعالیت کلیه مدارس، ادارات و مؤسسات دولتی با ۲ ساعت تاخیر به مناسبت شب یلدا
سفیر ایران در بلژیک با عراقچی دیدار کرد/ تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه اروپا
تماس‌ها با استیو ویتکاف متوقف شده‌است/ اعلام آمادگی برای توافق عادلانه
روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای محور رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان
بودجه سال ۱۴۰۵ در روز سه‌شنبه به مجلس می‌آید
عارف: دولت با همکاری سایر قوا به دنبال پیروزی در جنگ اقتصادی است
بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
اصلاح لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در مجلس
عراقچی: استفاده از زور علیه ونزوئلا نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است
فرایند استیضاح با انجام نشدن اصلاحات ضروری و عدم ترمیم کابینه توسط دولت آغاز می‌شود
بررسی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ آذر
مبلغ عیدی کارگران کافی نیست