حضور علی قلی زاده هافبک لژیونر ایرانی در نیم فصل به پرسپولیس نخواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در چند سال اخیر هرگاه موضوع نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس مطرح بود صحبت از پیوستن علی قلی‌زاده بازیکن ایرانی تیم لخ پوزنان لهستان هم به میان می‌آمد.

این در حالی است که این بازیکن تا پایان فصل جاری با این تیم لهستانی قرارداد دارد و شایعه مازاد شدن او در نیم‌فصل، با پیگیری‌هایی صورت‌گرفته، مشخص شد که صحت ندارد.

قلی‌زاده قصد دارد در سال منتهی به جام جهانی، در فوتبال اروپا حضور داشته باشد تا بتواند با عملکرد خود، حضور در مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی را تجربه کرده و بتواند پیشنهاد‌های بهتری را به دست بیاورد.

از طرف دیگر باشگاه پرسپولیس به علت تعدد وینگر، برنامه‌ای برای جذب بازیکن در این پست ندارد تا عملاً پیوستن علی قلی‌زاده به پرسپولیس منتفی شود.