حضور علی قلی زاده هافبک لژیونر ایرانی در نیم فصل به پرسپولیس نخواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - در چند سال اخیر هرگاه موضوع نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس مطرح بود صحبت از پیوستن علی قلی‌زاده بازیکن ایرانی تیم لخ پوزنان لهستان هم به میان می‌آمد.

این در حالی است که این بازیکن تا پایان فصل جاری با این تیم لهستانی قرارداد دارد و شایعه مازاد شدن او در نیم‌فصل، با پیگیری‌هایی صورت‌گرفته، مشخص شد که صحت ندارد.

قلی‌زاده قصد دارد در سال منتهی به جام جهانی، در فوتبال اروپا حضور داشته باشد تا بتواند با عملکرد خود، حضور در مهم‌ترین تورنمنت فوتبالی را تجربه کرده و بتواند پیشنهاد‌های بهتری را به دست بیاورد.

از طرف دیگر باشگاه پرسپولیس به علت تعدد وینگر، برنامه‌ای برای جذب بازیکن در این پست ندارد تا عملاً پیوستن علی قلی‌زاده به پرسپولیس منتفی شود.

برچسب ها: بازیکن ایرانی ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
بیانیه انفجاری تراکتور علیه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال
بیانیه تند باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتور
جوابیه کریم باقری به بیانیه تراکتور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
آخرین اخبار
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم