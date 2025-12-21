فرماندار سرعین گفت:برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری جشنواره زمستانی و مسابقات ملی اسکی در سرعین با هدف توسعه گردشگری زمستانی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - باقر باقرزاده با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری شهرستان سرعین گفت: سرعین با برخورداری از دو پیست اسکی آلوارس مهرگان و پیست اسکی اوجور، به یکی از قطب‌های مهم ورزش‌های زمستانی کشور تبدیل شده است.

او از برگزاری جشنواره زمستانی و مسابقه ملی اسکی در پیست‌های اسکی خبر داد و افزود: این رویداد با هدف توسعه گردشگری زمستانی، ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی توانمندی‌های طبیعی و ورزشی شهرستان سرعین برگزار خواهد شد.

فرماندار سرعین با تأکید بر اهمیت برگزاری رویداد‌های ملی در حوزه ورزش‌های زمستانی تصریح کرد: وجود دو پیست اسکی فعال در سرعین، فرصت ارزشمندی برای جذب گردشگران، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی منطقه فراهم کرده است.

باقرزاده در ادامه تصریح کرد: با مساعدت استانداری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، هیئت‌های ورزشی و بخش خصوصی، تمهیدات لازم برای برگزاری منسجم و شایسته جشنواره زمستانی و مسابقات ملی اسکی پیش‌بینی شده است.

منبع: مهر

برچسب ها: پیست اسکی ، ورزش های زمستانی ، توسعه گردشگری زمستانی ، ایجاد نشاط اجتماعی ، جذب گردشگران
