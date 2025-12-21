مهاجم و ستاره فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید به رکورد رونالدو رسید.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - کیلیان امباپه با گلزنی برابر سویا به رکورد بیشترین گل زده در طول یک‌سال میلادی برای رئال مادرید که در اختیار کریستیانو رونالدو بود، رسید و پس از گلزنی به اسطوره و الگوی خود ادای احترام کرد.

کیلیان امباپه پس از بازی گفت: کریستیانو به من کمک کرد تا با رئال مادرید سازگار شوم. ما باهم زیاد صحبت کردیم؛ و این خیلی خوب بود.

من جشن گل خودم را دارم، اما می‌خواستم این شادی گل را به او تقدیم کنم.

کیلیان امباپه به تعداد گل‌های کریستیانو رونالدو با پیراهن رئال مادرید در یک سال تقویمی رسید! (۵۹ گل)

پیش از این ستاره پرتغالی رکورد دار گلزنی در یک سال تقویمی با پیراهن رئال مادرید بود.

برچسب ها: رئال مادرید ، ستاره فرانسوی رئال مادرید ، کیلیان امباپه
